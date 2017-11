Guvern: Vanzarea cerealelor se va face prin contracte stabilite in mod unitar din punctul de vedere al clauzelor si conditiilor

Vanzarea cerealelor de catre producatorii agricoli, pe piata interna sau la export, se va face pe baza unor contracte de vanzare stabilite in mod unitar din punctul de vedere al clauzelor si conditiilor pentru toti producatorii agricoli. Aceasta prevedere este inclusa intr-o ordonanta de urgenta adoptata miercuri de Guvern.Modelul de contract cadru va fi aprobat prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a ordonantei de urgenta, la propunerea Organizatiei Interprofesionale "Cereale si Produse Derivate din Romania" - O.I.C.P..R..De asemenea, in termen de 45 de zile de la intrarea in vigoare a actului normativ, orice vanzare de cereale pe piata interna sau la export trebuie sa faca obiectul unui contract scris intre parti sau primii-cumparatori trebuie sa faca o oferta scrisa de a contracta.Durata minima a contractului de vanzare este de 6 luni, perioada care se aplica si pentru oferta scrisa de a contracta.Prevederile mentionate nu aduc atingere drepturilor producatorilor de a refuza durata minima de 6 luni, cu conditia ca refuzul sa fie exprimat in scris, in termen de 15 zile de la primirea ofertei. In acest caz, partile sunt libere sa negocieze, in conditiile legii, toate elementele contractului.