Kaufland, unul dintre cei mai mari angajatori din Romania, anunta ca suporta transferul contributiilor sociale. Salariul net va creste in medie cu 1,5%. Premierul Romaniei, Mihai Tudose, lauda initiativa

Retailerul Kaufland Romania, unul dintre cei mai mari angajatori din Romania, a anuntat joi seara ca preia contributiile aferente angajatorului in salariul brut al angajatului, ca urmare a modificarilor legislative, incepand cu data de 1 ianuarie 2018, astfel incat angajatii vor avea un salariu net mai mare, in medie cu 1,5%, relateaza News.ro. Premierul Mihai Tudose a postat joi pe Facebook ca apreciaza faptul ca oamenii de buna-credinta si liderii de sindicat nu s-au lasat pacaliti de liderul cartel Alfa, Bogdan Hossu.

"Compania intelege astfel sa linisteasca ingrijorarile salariatilor si familiilor acestora si ii asigura ca, dincolo de schimbarile legislative, firma face toate eforturile, cu fapte, pentru siguranta lor salariala", a declarat Laura Iancu, director de Resurse umane, Kaufland Romania.





Oficialii companiei spun ca le ofera salariatilor si tichete de masa si asigurarea voluntara de sanatate, dar si mai multe zile de concediu de odihna anual care, in functie de vechimea in companie, pot ajunge pana la 27 de zile pe an.





Kaufland se numara printre cele mai mari companii de retail din Europa, cu peste 1.250 de magazine in sapte tari si o retea de 115 magazine in Romania.





Guvernul a adoptat miercuri prin Ordonanta de Urgenta mai multe masuri de modificare a Codului Fiscal, sustinand ca acestea au un "impact benefic atat economic, cat si social".





In domeniul contributiilor sociale obligatorii, modificarile vizeaza atat reducerea cotelor cumulate ale contributiilor sociale obligatorii, per total cu 2 puncte procentuale, de la 39,25% la 37,25%, cat si reducerea numarului contributiilor sociale de la de la 9 (angajat si angajator), la 3, dupa cum urmeaza:





- contributia de asigurari sociale (CAS), platita pentru salariat;





- contributia de asigurari sociale de sanatate (CASS), platita pentru salariat;





- contributia asiguratorie pentru munca, suportata de angajator.





Se stabileste transferul sarcinii fiscale a obligatiilor privind contributiile sociale obligatorii datorate de angajator la angajat in cazul veniturilor din salarii si asimilate salariilor, astfel:





- CAS si CASS se datoreaza de catre persoanele fizice, respectiv de catre angajati, inclusiv in cazul contractelor individuale de munca cu norma intreaga sau cu timp partial, pentru care CAS si CASS datorate nu pot fi mai mici decat nivelul contributiilor sociale aferente salariului minim brut pe tara in vigoare in luna pentru care se datoreaza acestea, corespunzator numarului zilelor lucratoare din luna in care contractul a fost active.





Masurile de modificare a Codului fiscal sunt insa contestate atat de sindicate, cat si de patronate.

"Apreciem faptul ca oamenii de buna-credinta si liderii de sindicat nu s-au lasat pacaliti de "fostul" lor coleg, Bogdan Hossu. Acesta, mai nou, s-a transformat in liderul de sindicat al bancherilor si al unor oameni de afaceri, care vor sa scoata bani din tara, fara sa plateasca impozite statului roman, adica noua, romanilor, pentru sanatate, educatie, infrastructura".