[P] Profit brut in crestere cu 24,7% pentru companiile din Transilvania. Cei mai dinamici antreprenori locali, premiati in cadrul Galei "Campioni in Business" de la Cluj-Napoca

10 companii din Transilvania au fost premiate pentru performanta in afaceri ieri la Cluj-Napoca, in cadrul Galei "Campioni in Business" sustinuta si organizata de Enterprise Investors, Banca Comerciala Romana, PwC Romania si Asociatia Triple Helix. Premiile au fost acordate in functie de evolutia cifrei de afaceri, a profitului si a numarului de angajati, dar si a altor criterii ce tin de reputatie, brand sau implicarea in comunitatile locale.





Companiile din Transilvania au inregistrat in anul anterior cresteri insemnate ale profitului brut si net, de 24,7%, respectiv de 29,3% si o crestere a cifrei de afaceri de 9,6%. In ceea ce priveste evolutia rezultatelor de business in anul 2016 comparativ cu 2015, antreprenorii din regiune au consemnat cresteri ridicate a cifrei de afaceri per salariat, de 6,2%, dar si a profitului brut per salariat, de 21%.

Editia din acest an de la Cluj-Napoca s-a desfasurat la Grand Hotel Italia, Sala Toscanini, si a reunit peste 100 de antreprenori, consultanti de business, analisti si reprezentanti ai mediului bancar. Evenimentul a fost deschis de reprezentantii initiatorilor proiectului: Serban Roman (Country Director & Vicepresident, Enterprise Investors), Ionut Stanimir (Director de Comunicare, BCR), Ionut Sas (Partener, Liderul Echipei de Servicii Fiscale pentru Antreprenori si Afaceri de Familie, PwC Romania) si Irina Anghel-Enescu (Fondator si Presedinte Triple Helix).





Pe scena Galei au urcat si doi invitati speciali. Vlad Voiculescu, fondatorul Magicamp si initiatorul "Retelei Citostaticelor" le-a vorbit invitatilor despre felul in care increderea in fortele proprii si increderea in oameni sunt esentiale pentru a avea parte de rezultate pozitive atat in viata cat si in antreprenoriat. Cel de al doilea invitat special, Alina Dumitru, campioana olimpica la judo, le-a vorbit participantilor despre efortul si provocarile intampinate in drumul spre performanta si despre bucuria atingerii telurilor. Discursurile lor au fost urmate de un meci demonstrativ de judo al unor tineri reprezentanti ai Centrului Olimpic de Judo juniori de la Cluj-Napoca

Companiile premiate in cadrul proiectului, au fost grupate in functie de cifra de afaceri si de rezultatele obtinute in ultimul an, in patru categorii, dupa cum urmeaza:





"Campioni in Business" cu cifra de afaceri mai mare de 15 milioane de euro:

ARAMIS , producator de mobila

"Campioni in Business" cu cifra de afaceri intre 3 si 15 milioane de euro:

INOTEC , producator de utilaje pentru prelucrarea produselor alimentare si nealimentare

Premii speciale pentru activitatea desfasurata in acest an:

INNO ROBOTICS , producator de roboti industriali

Despre Campioni in Business





Pentru mai multe detalii despre program, puteti accesa website-ul http://www.campioniinbusiness.ro/ si pagina de Facebook https://www.facebook.com/campioniinbusiness?fref=ts

Aflat la cea de-a VII-a editie, "Campioni in Business" este un program sustinut si organizat de Enterprise Investors, Banca Comerciala Romana, PwC Romania si Asociatia Triple Helix care descopera, promoveaza si premiazacei mai dinamici antreprenori romani care creeaza si mentin locuri de munca, aduc valoare prin inovatie si contribuie in mod semnificativ la bugetele locale si de stat. Evenimentele au loc anual in cele trei provincii istorice ale Romaniei. Anul acesta Gala "Campioni in Business" de la Bucuresti va avea loc pe 15 noiembrie la ora 18:00 la Sala Biavati Events si va avea ca invitati de onoare pe actrita Oana Pellea si pe antrenoarea de gimnastica Mariana Bitang.