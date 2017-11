Santierul naval Daewoo din Mangalia, vandut catre olandezii de la Damen care mai detin si santierul naval din Galati

"Odata cu achizitionarea cotei majoritare in santierul naval din Mangalia, Damen face urmatorul pas in consolidarea activitatilor sale internationale de constructii navale si reparatii navale", se arata in comunicat, informeaza Mediafax.Santierul naval Mangalia, situat pe coasta de est a Marii Negre, are o suprafata de 980.000 de metri patrati, are trei uscatoare cu o lungime totala de 982 de metri si un spatiu de prindere de 1,6 kilometri. "Docurile, cu o latime cuprinsa intre 48 si 60 de metri, vor asigura Damen capacitatea de a satisface cele mai mari nave si structuri maritime. Ca atare, aceasta miscare reprezinta o completare strategica a portofoliului actual al santierului naval al Damen", mentioneaza compania.Damen detine deja un santier naval in Romania, la Galati - in prezent, cea mai mare unitate grupului. "Odata cu aderarea la Damen in 1999, aceasta platforma s-a dezvoltat intr-o unitate foarte eficienta, cu o productie semnificativa de ordinul sutelor de nave si structuri. Expertiza in constructii navale si lantul de aprovizionare gestionat indeaproape au fost in spatele unora dintre cele mai importante livrari ale Damen pana in prezent, reprezentand pe deplin portofoliul de produse diversificat al grupului. Cu santierul naval Mangalia, Damen va avea cele doua mari santiere navale in imediata vecinatate", mai arata compania.