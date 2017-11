Tudose cere Rompetrol sa verse isi plateasca datoria istorica si sa astepte rezultatul anchetei DIICOT inainte de prelungirea memorandumului care sterge datoria istorica a companiei

Azamat Zhangulov, senior vice-presedinte Rompetrol Foto: Digi24

Intr-un comunicat remis vineri, Ministerul Energiei anunta ca, joi, 9 noiembrie, prim-ministrul Mihai Tudose a avut la Palatul Victoria o intalnire cu o delegatie a KazMunaiGaz (KMG), proprietarii grupului Rompetrol, si cea a companiei chineze CEFC, companie care va prelua pachetul majoritar al KMG International.Potrivit sursei citate, in cadrul intalnirii, la care au participat si ministrii Energiei, Economiei si Finantelor, s-a discutat despre viitorul memorandumului semnat in 2013 intre statul roman si compania KMG."In urma discutiei, Guvernul Romaniei a comunicat KazMunaiGaz ca pentru a putea discuta o noua prelungire a prevederilor Memorandumului incheiat in urma 4 ani, trebuie sa fie indeplinite doua conditii: achitarea datoriei istorice a companiei fata de statul roman si solutionarea cauzei de catre justitie", se precizeaza in comunicatul Ministerului Economiei.De asemenea, se arata in comunicat, premierul Mihai Tudose a "subliniat ca cele doua conditii trebuie intrunite cumulativ, altfel statul roman nu va mai putea lua in calcul intelegerea din 2013".Ministerul Economiei aminteste ca in urma cu 4 ani (pe 15 februarie 2013), a fost incheiat un Memorandum de Intelegere intre statul roman si fostul The Rompetrol Group N.V. (in prezent KMG International N.V.), care prevedea in principal:- infiintarea, organizarea si functionarea unui fond de investitii kazah-roman in sectorul energetic- lansarea la privatizare de catre statul roman a pachetului de actiuni de 26% din capitalul social al Rompetrol Rafinare S.A. ConstantaConducerea companiei KazMunaiGaz, proprietarii Grupului Rompetrol (KMGI), si cea a companiei chineze CEFC, care va achizitiona pachetul majoritar al Rompetrol, au avut joi o intalnire cu premierul Mihai Tudose si cu ministrii Energiei, Economiei si Finantelor, care i-au asigurat ca vor urgenta demersurile pentru implementarea memorandumului agreat cu statul roman in 2013, a declarat vineri, Azamat Zhangulov, senior vicepresedinte al KazMunaiGaz, intr-o conferinta de presa, potrivit Agerpres "Ne-am intalnit ieri (joi - n.r.) cu reprezentantii Guvernului, cu premierul Tudose si ministrii Energiei, Economiei si Finantelor. Tema principala de discutie a fost intrarea in vigoare a memorandumului de intelegere din 2013 si sa ne reasiguram angajamentele ca suntem gata sa punem in aplicare acest memorandum. Avem confirmarea ca lucrurile vor fi accelerate si vom vedea solutii rapide", a spus Zhangulov.Potrivit acestuia, memorandumul prevede, pe de o parte, vanzarea de catre stat a unei participatii de 26% din Rompetrol Rafinare, pe care KMGI s-a angajat sa o achizitioneze cu 200 de milioane de dolari."Ne pastram acest angajament. Comisia de privatizare a reinceput in urma cu doua luni procedura de scoatere la vanzare a acestor actiuni", a sustinut oficialul companiei.Tot in cadrul memorandumului a fost convenita infiintarea unui fond comun de investitii in domeniul energiei in valoare de un miliard de dolari."Ne-am luat angajamentul ca vom infiinta acest fond, care va aduce noi investitii, care vor genera noi taxe si noi joburi, iar, mai ales in situatia actuala a economiei, problema locurilor de munca este una esentiala", a mai spus reprezentantul companiei kazahe.Intrebat daca s-a convenit, impreuna cu reprezentantii Guvernului, un calendar privind implementarea memorandumului, Zhangulov a precizat ca asteapta acest calendar de la Ministerul Energiei intr-o saptamana sau doua."Am vazut ca reprezentantii Guvernului doresc sa finalizeze acordul cu noi si sa implementeze memorandumul. De asemenea, si-au exprimat opinia ca nu este in beneficiul nimanui sa stam sa mai asteptam. Nici noi nu mai avem rabdare ca aceasta situatie sa mai dureze ani si ani, ci vrem sa fie rezolvata cat mai repede posibil, pentru ca angajamentul luat in ceea ce priveste investitiile noastre aici sa devina realitate", a subliniat Zhangulov.Potrivit acestuia, KazMunaiGaz este de zece ani in Romania, unde a investit 4 miliarde de dolari, din care 2 miliarde de dolari pe partea operationala. "Vrem sa ne asiguram ca, in continuare, investitiile noastre sunt sprijinite de catre stat. Acum avem sechestru asupra activelor rafinariei, iar primul pas ar trebui sa fie ridicarea sechestrului, care in prezent impiedica investitiile", a aratat el.Memorandumul expira la 31 decembrie 2017, dupa ce a fost prelungit de mai multe ori, insa Zhangulov sustine ca oficialii companiei sunt dispusi sa prelungeasca din nou acest termen, daca va fi cazul, pentru a exista certitudinea ca toti pasii se vor indeplini.Zhangulov a mai spus ca tranzactia prin care compania chineza CEFC preia 51% din actiunile KMGI va fi finalizata in aceasta luna, in prezent derulandu-se ultimele detalii tehnice.Compania nationala de petrol si gaze din Kazahstan, KazMunaiGaz, a cumparat 75% din Grupul Rompetrol in anul 2009 si restul de 25% in 2009.CEFC s-a angajat sa investeasca circa 3 miliarde de dolari in urmatorii 5-10 ani in Romania, iar KazMunaiGaz, sa aduca circa 125 de milioane de tone titei la rafinaria Petromidia in urmatorii 15 ani.