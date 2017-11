Nuclearelectrica anunta ca va lua masuri pentru a mentine sau chiar pentru a creste nivelul salarial actual al personalului

Reprezentantii producatorului de energie Nuclearelectrica au transmis, vineri, un comunicat de presa in care infirma declaratiile liderului Cartel Alfa Bogdan Hossu potrivit carora societatea ar fi anuntat sindicatul de la Cernavoda ca nu poate creste salariile brute."Conducerea SN Nuclearelectrica SA nu a comunicat angajatilor companiei, nici reprezentantilor liderilor de sindicat, imposibilitatea cresterii salariului brut si nici iminenta scaderii salariului net, asadar afirmatiile domnului Bogdan Hossu nu reflecta pozitia si actiunile conducerii companiei SN Nuclearelectrica SA. Conducerea SN Nuclearelectrica SA a avut discutii pro-active cu liderii sindicatelor reprezentative din industria nucleara, in care le-au fost comunicate intentia de a analiza impactul transferului contributiilor sociale si, implicit, masurile ce vor fi adoptate pentru a mentine si pentru a creste nivelul salarial actual al personalului SN Nuclearelectrica SA", se arata in comunicat.Potrivit documentului, Consiliul de Administratie al companiei apreciaza importanta "resursei umane in mentinerea rezultatelor companiei"."Conducerea SN Nuclearelectrica SA va adopta o strategie compensatorie aplicabila anului 2018 pe baza discutiilor asiguratorii cu reprezentantii sindicatelor din companie si perspectivele de piata, prioritatea conducerii companiei fiind retentia si motivarea personalului din SN Nuclearelectrica SA, data fiind specificitatea si complexitatea industriei nucleare si necesitatea mentinerii personalului inalt calificat si nivelului ridicat de securitate nucleara", se mai arata in comunicat.Reprezentantii societatii precizeaza ca orice decizie sau masura cu impact asupra veniturilor angajatilor companiei va fi "invariabil comunicata de conducerea companiei direct catre personalul companiei, daca exista astfel de situatii".Liderul Cartel Alfa, Bodgan Hossu, a fost atacat in ultimele zile, atat de catre premierul Mihai Tudose, cat si de catre ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu.Premierul a spus despre Hossu ca s-a transformat in liderul sindical al bancherilor si al unor oameni de afaceri care vor sa scoata bani din tara fara sa plateasca impozite statului roman, iar ministrul Muncii l-a acuzat ca are interese la o firma de tichete de masa.