[P] Cele mai dinamice companii din Muntenia vor fi premiate in cadrul Galei "Campioni in Business" din Bucuresti/La eveniment va fi desemnat si Antreprenorul Anului 2017

INTERGRAPH COMPUTER SERVICES, producator de software

DATAWARE CONSULTING, producator de software

SYNCRO SOFT, producator de software

BLUE AIR - AIRLINE MANAGEMENT SOLUTIONS, transporator aerian

CRISTIM 2 PRODCOM, producator de produse din carne

I R I G C INTREPRINDEREA DE REPARATII SI INSTALATII GAZE SI CONSTRUCTII IMPEX, contructii utilitare



Debutul editiei din acest an a avut loc la Iasi, unde au fost premiate pentru rezultate de business remarcabile, cele mai performante 16 companii din Moldova , care impreuna au afaceri de aproape 2 miliarde de lei. La Gala de la Cluj-Napoca au fost premiate pentru cresteri spectaculoase 10 companii din Transilvania Criteriile pe baza carora sunt acordate premiile tin de evolutia cifrei de afaceri, profitul brut inregistrat, performanta in afaceri dar si, contributia adusa comunitatilor locale, de nivelul de inovatie, guvernanta corporativa si de responsabilitate sociala..La editia de anul trecut de la Bucuresti au fost premiate opt companii din Muntenia, cu cifra de afaceri cumulata de peste 1,8 miliarde de lei si peste 2000 de angajati. Trofeele au fost acordate de catre partenerii proiectului - Enterprise Investors, Banca Comerciala Romana, PwC Romania si Asociatia Triple Helix, dupa cum urmeaza:La categoria companiilor cu cifra de afaceri intre 3 si 15 milioane de euro s-au remarcat urmatoarele companii:La categoria companiilor cu cifra de afaceri mai mare de 15 milioane de euro, premiile au fost acordate astfel:In cadrul Galei de anul trecut, PROLEASING MOTORS si F64 STUDIO au obtinut premii speciale pentru viziune antreprenoriala si implicare in proiecte comunitare.Titlul de "Antreprenorul Anului 2016" a fost castigat de Radu Timis, fondatorul si presedintele grupului CrisTim, care i-a fost acordat de catre Antreprenorul Anului 2015, dl. Raul Ciurtin, fondatorul Albalact.Aflat la cea de-a VII-a editie, "Campioni in Business" este un program sustinut si organizat de Enterprise Investors, Banca Comerciala Romana, PwC Romania si Asociatia Triple Helix, care descopera, promoveaza si premiaza cei mai dinamici antreprenori romani, care creeaza si mentin locuri de munca, aduc valoare prin inovatie si contribuie in mod semnificativ la bugetele locale si de stat.Evenimentele au loc anual in cele trei provincii istorice ale Romaniei - Moldova, Transilvania si Muntenia si sunt urmate de o intalnire informala a membrilor comunitatii carora li se ofera ocazia de socializare cu cei mai importanti oameni de afaceri ai Romaniei.Pentru mai multe detalii despre program, puteti accesa website-ul http://www.campioniinbusiness.ro/ si pagina de Facebook https://www.facebook.com/campioniinbusiness?fref=ts.