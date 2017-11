Cura drastica de austeritate la gigantul american General Electric: mii de concedieri, cedari de active de 20 miliarde dolari

Producatorul de motoare de avioane si turbine, a carui capitalizare bursiera a scazut cu peste 100 de miliarde de dolari din ianuarie, isi va ceda activitatile in transporturi si serviciile de electricitate in cadrul unui plan de cesiune de active de 20 de miliarde de dolari.De asemenea, se va dezangaja progresiv din grupul de servicii petroliere Baker Hughes unde detine 63% din capital. Nu va putea face acest lucru insa inainte de 2019, potrivit unui acord incheiat cu Baker Hughes anul trecut.Aceste actiuni vor fi insotite de o noua cura de austeritate care include desfiintarea a mii de locuri de munca dar GE nu a precizat numarul de locuri de munca afectate.GE prevede de asemenea reducerea efectivelor personalului (circa 24.000 de salariati) care lucreaza in cercetare, digital si sediul central.Nu e scutit nici consiliul de administratie, unde numarul de membri se va reduce de la 18 la 12 incepand cu aprilie 2018.De acum, veniturile liderilor vor fi legate de performanta companiei si a actiunilor, a subliniat PDG John Flannery.Flannery a devenit PDG in 1 august cu misiunea de a da un nou suflu GE, care s-a despartit intre altele in ultimii ani de studiourile Universal, de televiziunea NBC, de active financiare si activitatile in industria electrocasnicelor.