Guvernul discuta un memorandum privind un imprumut de 35 milioane de euro pentru studii privind autostrada Ploiesti- Brasov

Guvernul discuta in sedinta de miercuri un memorandum privind un imprumut de 35 de milioane de euro pentru o serie de studii si documentatii privind realizarea proiectului autostrazii Ploiesti - Brasov, a anuntat Felix Stroe, ministrul transporturilor. Imprumutul va fi acordat de Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare."Va supunem aprobarii memorandumul pentru imprumutul de 35 de milioane de euro, care in principal este alocat efectuarii de analize, studii geotehnice, topografice, de mediu, exproprieri, documentatii tehnico-economice", a spus Stroe la inceputul sedintei de Guvern.Acesta a mai spus ca cel tarziu la data de 15 ianuarie, unitatea de implementare a proiectului va fi operationalizata si in stare de functiune", a declarat ministrul Transporturilor la solicitarea premierului Mihai Tudose.