Guvernul a aprobat organizarea de concursuri pentru 97 de posturi vacante la Ministerul pentru Mediul de Afaceri

Guvernul a aprobat in sedinta de miercuri un memorandum care prevede ca un numar de 97 de posturi vacante vor fi scoase la concurs pentru a se asigura personalul necesar in vederea implementarii si monitorizarii programului Start-up Nation si a programelor nationale pentru stimularea si dezvoltarea intreprinderilor mici si mijlocii.Potrivit Memorandumului, vor fi organizate concursuri/examene pentru ocuparea a 29 de posturi vacante din cadrul aparatului propriu al Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat (MMACA), precum si a 68 de posturi vacante din cadrul Agentiilor pentru intreprinderi mici si mijlocii.Personalul aferent posturilor scoase la concurs va asigura desfasurarea activitatii de evaluare si gestionare, precum si implementarea si monitorizarea, pentru un numar de maxim 10.000 de beneficiari ai programului Stat-up Nation si pentru proiectele si programele nationale cu finantare de la bugetul de stat acordate pentru stimularea si dezvoltarea intreprinderilor mici, mijlocii si societatilor cooperatiste, aprobate si derulate de MMACA.La nivelul ministerului, in acest an, se deruleaza un numar de 6 programe pentru stimularea si dezvoltarea IMM-urilor. Creditele alocate Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat au fost suplimentate pentru cheltuielile de personal cu 5.000 mii lei, prin O.U.G. nr.63/2017 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2017. Au fost astfel bugetate integral posturile din statele de functii ale aparatului propriu si ale institutiilor subordonate. In acest context, bugetul pentru anul 2018 nu va fi afectat, intrucat peste 50% din posturile scoase la concurs sunt deja in plata si in prezent sunt ocupate de personal detasat de la alte institutii.Posturile scoase la concurs vor fi ocupate esalonat, astfel incat sa se asigure incadrarea in limitele bugetare alocate la titlul "Cheltuieli de personal".Potrivit Ordonantei Guvernului nr.3/2017 privind unele masuri pentru administratia publica centrala, pana la data de 31 decembrie 2017 se suspenda ocuparea prin concurs sau examen, a posturilor vacante sau temporar vacante, inclusiv procedurile demarate in vederea ocuparii posturilor vacante de la nivelul Guvernului, ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, precum si institutiilor din subordinea/coordonarea sub autoritatea acestora, indiferent de sistemul de finantare si de subordonare, inclusiv a activitatilor finantate integral din venituri proprii.