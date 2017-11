[P] Antreprenorul Anului 2017, premiat la Gala Campioni in Business de la Bucuresti. Peste 50% dintre cei mai performanti antreprenori romani sunt in Muntenia

CITY GRILL GROUP , cel mai important operator independent de restaurante din tara

MARTPLAST, producator de obiecte sanitare si mobilier

RODBUN GRUP, cu afaceri in domeniul agriculturii

UIPATH, activitati specializate in dezvoltarea de roboti software care automatizeaza procesele de lucru din companii

Potrivit unui studiu realizat de PwC Romania pentru "Campioni in Business", care a analizat cele mai mari 2.850 de companii antreprenoriale din Romania, in functie de cifra de afaceri din 2016, peste jumatate dintre acestea (56%), isi desfasoara activitatea in Muntenia. Antreprenorii din aceasta regiune au inregistrat un ritm insemnat de crestere a cifrei de afaceri in 2016 fata de 2015, de 10% si o cifra de afaceri per salariat de 540 mii de lei, in crestere cu 2,9% fata de anul trecut.Editia din acest an a Galei "Campioni in Business" de la Bucuresti s-a desfasurat la Biavati Events, iar in deschiderea oficiala a evenimentului au luat cuvantul Serban Roman (Country Director, Enterprise Investors), Gabriel Pralea (Director Executiv Zonal Corporate, BCR), Ionut Simion (Country Managing Partner, PwC Romania) si Irina Anghel-Enescu (Fondator si Presedinte Triple Helix).Pe scena Galei de la Bucuresti au urcat si trei invitati speciali: actrita Oana Pellea, antrenorul de gimnastica Octavian Bellu si Mihai Covaliu, Presedintele Comitetului Olimpic Sportiv Roman. Oana Pellea le-a vorbit celor prezenti in sala despre modul in care pasiunea, creativitatea si sustinerea celor din jur pot contribui la o cariera de succes: "nu cred ca performanta ar fi existat daca nu am fi avut in spate o armata de oameni care sa ne sustina". La randul sau, Mihai Covaliu a povestit pe scena galei cum increderea in fortele proprii, dar si increderea oferita de cei din jur, pot modela performanta. Antrenorul de gimnastica Octavian Bellu, le-a vorbit invitatilor despre "perseverenta in excelenta" si despre felul in care disciplina, curajul si viziunea te pot ajuta sa obtii rezultate excelente pe termen lung. Discursurile au fost urmate de un moment demonstrativ de gimnastica artistica, realizat de sportivele care fac parte din proiectul "Tara, tara, vrem campioane!".Premiile au fost acordate in functie de evolutia cifrei de afaceri, a profitului si a numarului de angajati, dar si a altor criterii ce tin de reputatie, brand sau implicarea acestora in comunitatile locale.Astfel, in functie de cifra de afaceri si de rezultatele obtinute in ultimul an, cei 10 premianti au fost grupati in patru categorii:La categoria Companii cu cifra de afaceri mai mare de 15 milioane de euro au fost premiate urmatoarele companii:La categoria Companii cu cifra de afaceri intre 3 si 15 milioane de euro au fost acordate premii urmatoarelor companii:Premii speciale pentru activitatea desfasurata in acest an au primit urmatoarele companii:Aflat la cea de-a VII-a editie, "Campioni in Business" este un program sustinut si organizat de Enterprise Investors, Banca Comerciala Romana, PwC Romania si Asociatia Triple Helix, care descopera, promoveaza si premiaza cei mai dinamici antreprenori romani, care creeaza si mentin locuri de munca, aduc valoare prin inovatie si contribuie in mod semnificativ la bugetele locale si de stat.Evenimentele au loc anual in cele trei provincii istorice ale Romaniei - Moldova, Transilvania si Muntenia si sunt urmate de o intalnire informala a membrilor comunitatii carora li se ofera ocazia de socializare cu cei mai importanti oameni de afaceri ai Romaniei.Pentru mai multe detalii despre program, puteti accesa website-ul http://www.campioniinbusiness.ro/ si pagina de Facebook https://www.facebook.com/campioniinbusiness?fref=ts