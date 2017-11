Studiu: Tichetele de masa, printre beneficiile extrasalariale preferate de angajatori si angajati

Tichetele de masa si tichetele cadou sunt cele mai cunoscute, cele mai des acordate si cele mai dezirabile in randul salariatilor. Studiul arata ca trei din patru angajati care primesc tichete de masa le considera ca fiind esentiale pentru ei.De asemenea, companiile care isi motiveaza salariatii prin tichete valorice se declara in proportie de 96% multumite si foarte multumite de sistemul de tichete, apreciindu-l pentru ca este usor de implementat. Patru din cinci angajatori care acorda tichete valorice considera ca tichetele de masa sunt esentiale pentru bunul mers al afacerii.Studiul mai arata ca tichetele de masa cresc puterea de cumparare a beneficiarilor si, implicit, valoarea medie a cosului de cumparaturi. Supermarketurile si magazinele de proximitate sunt primele beneficiare ale acestei cresteri, in proportie de 67% si respectiv 52%.Studiul GfK a fost realizat pentru Asociatia Profesionala a Emitentilor de Tichete (APET) in luna septembrie 2017.