​Directorul interimar al TAROM, Daniela Dragne, a demisionat din motive personale

Daniela Dragne, a fost numita director general interimar la TAROM la inceputul lunii octombrie si, recent, Consiliul de Administratie a decis sa-i prelungeasca mandatul pana la finalul anului. Dragos Titea, secretar de stat in cadrul Ministerului Transporturilor., declara recent ca selectia pentru un nou director general la TAROM va fi ales de catre Consiliul de Administratie pe baza ordonantei 109/2011 privind guvernanta corporativa.Daniela Dragne a fost fost director al agentiei Tarom-Tel Aviv, inainte sa fie numita interimar la conducerea companiei. Anterior, in luna septembrie, pilotul Florin Susanu isi anunta demisia din fucntia de director interimar.TAROM a publicat recent o rectificare a bugetului in care se arata ca societatea va inregistra in 2017 pierderi de 206,8 milioane de lei, fata de 41,2 milioane de lei cat erau estimate initial.