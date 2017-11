FAN Courier se asteapta ca Black Friday sa genereze comenzi cu 35% mai mari fata de o zi obisnuita si cu 20% mai mari fata de Black Friday 2016

"In ultimii trei-patru ani, Black Friday s-a transformat intr-un maraton al cumparaturilor online. De la un an la altul, datorita reducerilor atractive, tot mai multi clienti aleg sa-si inlocuiasca mare parte din produsele electronice si electrocasnice de Black Friday", spune Roxana Magopet, director de marketing si comunicare al FAN Courier.Compania estimeaza ca media volumelor zilnice preluate si livrate va fi cu 35% mai mare fata de o zi obisnuita, incarcare care determina o activitate "la foc continuu" pentru cei peste 5.760 de angajati FAN Courier.De exemplu, anul trecut FAN Courier a ridicat, transportat si livrat peste 34 de milioane de expeditii, iar Black Friday a insemnat aproximativ 1.100.000, adica 15.714 expeditii ridicate si pregatite de livrare in fiecare ora.La nivel de angajat, in functie de destinatia coletelor, in aceasta perioada, gradul de incarcare pe curier se poate dubla chiar. "Daca intr-o zi obisnuita, media stopurilor(ridicare si livrare) pe curier este de 60-80, de Black Friday aceasta poate ajunge si la 120 de stopuri. Pentru a face fata, am crescut personalul cu 10-15% si am pregatit o echipa de interventie rapida in Bucuresti care sa sustina zonele aglomerate din tara. De la un an la altul creste numarul comerciantilor inrolati in campanie asa incat, pentru eficientizarea intregului proces pe toata durata campaniei, anul acesta, am lansat mai multe solutii destinate clientilor ocupati, care fac constant cumparaturi online", a adaugat Roxana Magopet.FAN Courier se asteapta ca si anul acesta, ponderea cea mai mare in cumparaturile de Black Friday sa fie reprezentanta de electrocasnicele mari, televizoare, produse IT si fashion.Compania a demarat anul acesta si discutii cu retailerii online pentru a stabili de comun acord un program cat mai realist al livrarilor catre beneficiarul final."Black Friday este un moment in care factorul aleator este extrem de important. Datorita gradului mare de penetrare a internetului, de la un an la altul se modifica mixul sursei, asa incat statisticile precedente privind cererea pe zone sau tipuri de marfuri pot fi folosite doar partial. Din informatiile pe care le avem de la clientii nostri, cele mai multe comenzi se fac inca stand in fata desktopului, shopping-ul pe de mobile fiind pe locul doi. A inceput sa creasca cererea de produse de Black Friday in zonele rurale in schimb. Ne preocupa constant gradul de satisfactie a clientilor si acesta este unul dintre principalele motive pentru care suntem in discutii cu retailerii in ceea ce priveste informarea clientilor cu privire la timpii reali de livrare a produselor. Ne asteptam ca si anul acesta, in ciuda investitiilor in solutii inteligente, sa existe livrari la intervale mai mari de 36-48 de ore. Este neconstructiv sa faci promisiuni fara acoperire reala pentru ca risti sa creezi false asteptari care, in timp, se vor transfera asupra business-ului", a explicat directorul de marketing si comunicare al companiei.