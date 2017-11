Siemens anunta ca desfiinteaza 6.900 de locuri de munca, presata de avansul energiilor regenerabile

Dupa saptamani de zvonuri, Siemens a facut acest anunt joi,. ca raspuns la "schimbarile structurale in productia de energii fosile si in sectorul materiilor prime".Pe langa posturile din Germania, planul prevede desfiintarea a 1.100 de posturi in restul Europei si a 2.500 in afara, dintre care 1.800 in Statele Unite.Acest "atac generalizat impotriva angajatilor" este "inacceptabil" tinand cont de "excelenta sanatate a companiei", care a realizat un profit anual de 6,2 miliarde de euro, a denuntat sindicatul german IG Metall.Era electricitatii produse de megaturbine cu gaz, pe baza carora s-a construit averea grupului german, a apus: cererea mondiala s-a redus drastic pentru aceste enorme masini, la circa "110 turbine pe an", in conditiile in care capacitatile actuale sunt estimate la 400 de turbine, a argumentat Siemens, care are circa 351.000 de salariati.Gigantul german anuntase la inceputul lui noiembrie desfiintarea a 6.000 de locuri de munca in compania mixta din industria energiei eoliene - unde este lider mondial - Siemens-Gamesa, din cauza reducerii vanzarilor.