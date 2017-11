Piele "vegetala" in loc de piele naturala? - webPR

Material sustinut de Agrobiotechrom

Pentru a putea ajunge sa fie folosita, pielea trebuia sa treaca prin procese deloc agreabile. In Londra secolului XVIII, bunaoara, a fost declarat ilegal procedeul de preparare a pieilor care implica tratarea lor, dupa o putrezire partiala, cu var si urina. Pentru a deveni suple, erau apoi "masate" cu fecale de caine. Evident ca procesul genera mirosuri pestilentiale.In timpurile moderne, materiile organice generatoare de mirosuri neplacute au fost inlocuite cu substante chimice, precum saruri de crom si soda caustica. Dar procesul ramane in continuare poluant si destul de costisitor. De aceea, cercetatorii si-au indreptat atentia catre gasirea unor inlocuitori ai pieilor de animale. Dar surpriza nu a venit, asa cum ar fi fost de asteptat, de la vreun fabricant de piele sintetica, ci de la o companie specializata in biotehnologii. Modern Meadow este o companie inca mica, dar care a adus, pana acum, profituri de peste 50 milioane de dolari actionarilor sai. Luna trecuta, compania si-a mutat sediul si cei 60 de angajati din Brooklyn, New York, intr-un laborator din Nutley, New Jersey, unde vor incepe incercarile de productie. Modern Meadow spera sa aduca pe piata un nou material pe piata in urmatorii doi ani.Principalul component al pielii este colagenul, care ii confera rezistenta si elasticitate. El se compune din lanturi lungi de aminoacizi, infasurate impreuna in trei straturi pentru a forma triple-helici care, la randul lor, sunt infasurate impreuna pentru a forma fibre. Atat sinteza lanturilor initiale de aminoacizi, cat si infasurarea lor ulterioara, este controlata de celule specializate, numite fibroblaste.Cercetatorii de la Modern Meadow au modificat genetic o tulpina de drojdie, astfel incat sa produca o molecula identica cu colagenul bovin. Ulterior, gratie unor alte inovatii, care nu au fost facute publice, aceste molecule se impletesc in lanturi si astfel se obtin foi de piele. Acestea sunt, practic, cultivate in bazine in care se dezvolta drojdia de baza.Ulterior, acest material se poate bronza, vopsi sau finisa prin procedeele clasice.Potrivit lui Dave Williamson, directorul departamentului de tehnologie al companiei, acest proces a fost conceput astfel incat sa poata fi adaptat cu usurinta pentru utilizarea in instalatii industriale deja existente. De asemenea, s-a avut in vedere si posibilitatea producerii colagenului in instalatii centrale mari si apoi transportul sau in fabrici si tabacarii locale pentru prelucrare.In ceea ce priveste costurile, noul material va fi competitiv cu pielea naturala, spun realizatorii sai.Articolul original este disponibil pe The Economist