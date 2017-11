[P] Cele mai dinamice 36 de companii antreprenoriale din Romania, premiate in cadrul Galelor "Campioni in Business"

Cele mai dinamice companii din Romania au fost premiate in cadrul Galei "Campioni in Business", un program sustinut si organizat de Enterprise Investors, Banca Comerciala Romana, PwC Romania si Asociatia Triple Helix, care reuneste in fiecare an, in cadrul a trei conferinte regionale, cei mai de succes antreprenori locali.

Cea de-a saptea editie a proiectului "Campioni in Business" a debutat pe 25 octombrie, la Iasi, unde au fost premiate cele mai performante 16 companii din Moldova. Potrivit unui studiu realizat de PwC Romania pentru "Campioni in Business", care a analizat cele mai mari 2.850 de companii antreprenoriale din tara, in functie de cifra de afaceri din 2016, antreprenori din Moldova au inregistrat un ritm de crestere de 9,5% in ceea ce priveste cifra de afaceri in 2016 fata de 2015 si o majorare a profitului brut de 24,1% fata de anul anterior.

Companiile premiate in cadrul Galei de la Iasi au fost urmatoarele: PLANTAGRO-COM, COMCEREAL VRANCEA, SYMMETRICA, ELECTRA, ALEVIA, BARLETA, AGRICOLA BACAU, TE-ROX PROD, PROINVEST GROUP, BETTY ICE, PANDORA PROD, GRUPUL BALCANIC, COMES, AGRICULTORUL, QUATRO GROUP DISTRIBUTION, SCAROM.

Conform analizei realizate in cadrul proiectului, companiile din Transilvania au inregistrat cea mai insemnata majorare a profitului brut, de 24,7%, dar si cea mai mare evolutie a profitului net, avand o crestere de 29,3%.

La evenimentul final al editiei din acest an, care a avut loc la Bucuresti, pe 15 noiembrie, au fost premiati 10 campioni in business din Muntenia: RODBUN GRUP, FARMACIA TEI, VIVRE DECO, UIPATH, MARTPLAST, NATURAL, ZITEC, CITY GRILL GROUP, OTTER DISTRIBUTION, OSCAR DOWNSTREAM.

Pe scena evenimentelor din acest an au urcat si foarte multi invitati speciali: actorul Marius Manole, Ana Maria Branza - campioana olimpica la scrima, Vlad Voiculescu - fondatorul Magicamp si initiatorul "Retelei Citostaticelor", Alina Dumitru - campioana olimpica la judo, actrita Oana Pellea, Mihai Covaliu, Presedintele Comitetului Olimpic Sportiv Roman si antrenorul de gimnastica Octavian Bellu. Acestia le-au vorbit invitatilor despre succes si provocarile intampinate in drumul lor spre performanta, dar si despre felul in care increderea in fortele proprii, disciplina si dorinta de a fi mereu mai bun te ajuta sa obtii rezultate remarcabile. Discursurile lor au fost urmate de momente demonstrative de scrima, judo si gimnastica artistica.

Evenimentele au loc anual in cele trei provincii istorice ale Romaniei - Moldova, Transilvania si Muntenia si sunt urmate de o intalnire informala a membrilor comunitatii carora li se ofera ocazia de socializare cu cei mai importanti oameni de afaceri ai Romaniei.





La evenimentele din acest an au participat peste 350 de antreprenori, consultanti de business, analisti si reprezentanti ai mediului bancar si au fost premiate pentru rezultate de business exceptionale 36 de companii. Titlul de Antreprenorul Anului 2017 i-a fost acordat lui Iulian Stanciu, CEO Emag. Premiile au fost desemnate in functie de evolutia cifrei de afaceri, a profitului si a numarului de angajati, dar si a altor criterii ce tin de reputatia, implicarea in comunitatile locale si eficienta activitatilor desfasurate de companiile respective.In cadrul Galei de la Cluj-Napoca, care a avut loc pe 9 noiembrie, medaliile au fost acordate celor mai performante 10 companii din Transilvania: ARAMIS, PAB ROMANIA, JIDVEI, INOTEC, UNTOLD, COSMETIC PLANT, INNO ROBOTICS, COSM FAN, SUNIMPROF ROTTAPRINT, ROUTIER.Antreprenorii din aceasta regiune au inregistrat un ritm insemnat de crestere a cifrei de afaceri in 2016 fata de 2015, de 10%, si o cifra de afaceri per salariat de 540 mii de lei, in crestere cu 2,9% fata de anul trecut.Aflat la cea de-a VII-a editie, "Campioni in Business" este un program sustinut si organizat de Enterprise Investors, Banca Comerciala Romana, PwC Romania si Asociatia Triple Helix, care descopera, promoveaza si premiaza cei mai dinamici antreprenori romani, care creeaza si mentin locuri de munca, aduc valoare prin inovatie si contribuie in mod semnificativ la bugetele locale si de stat.