Bruxelles-ul vrea sa impuna o cota de 40% femei la conducerea marilor companii din UE

Potrivit propunerii, companiile la care cota de directorii non-executivi barbati este mai mare de 60% vor fi fortate sa dea prioritate femeilor cand candidati de aceeasi valoare sunt luati in considerare pentru o functie.Incercarile anterioare ale executivului comunitar de a stabili o tinta de 40% femei la conducerea companiilor listate a fost blocata de Germania, Olanda si Suedia din cauza ingrijorarilor ca Bruxelles-ul intervine prea mult in afacerile interne.Ungaria si Polonia s-au opus din motive ideologice.Proportia de femei din consiliile marilor companii listate din UE a crescut de la 10% in 2005 la 22% in 2015. Femeile reprezinta totusi doar 7% din numarul presedintilor de CA si 6% din numarul directorilor executivi din marilor companii.