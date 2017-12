Termenul de transmitere in Revisal a actelor aditionale la contractele de munca va fi prelungit pana la 31 martie 2018, in contextul trecerii contributiilor la angajat

Termenul de transmitere in Revisal (Registrul General de Evidenta a Salariilor) a actelor aditionale la contractele de munca va fi prelungit pana la data de 31 martie 2018, a anuntat ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, la inceputul sedintei de Guvern de joi. Aceasta a precizat ca hotararea a fost elaborata dupa discutii cu mediul de afaceri, in contextul trecerii contributiilor de la angajator la angajat incepand cu 1 ianuarie.Lia Olguta Vasilescu a precizat ca transferul contributiilor de la angajator la angajat se face incepand cu data de 1 ianuarie 2018. "Deci, nu se amana intoarcerea sarcinii fiscale, ci doar comunicarea efectuarii acesteia catre Inspectia Muncii", a adaugat ministrul."Decizia vine in sprijinul angajatorilor, astfel incat acestia sa aiba suficient timp pentru a transmite noile documente, in conditiile in care in Revisal sunt inregistrate, in prezent, 6,3 milioane de contracte aferente unui numar de 5,5 milioane de angajati, unii dintre ei avand mai multe contracte de munca", a spus Lia Olguta Vasilescu.Hotararea de Guvern a fost aprobata."Ulterior datei de 31 martie, actul normativ mai prevede, ca regula, transmiterea in REVISAL a oricarei modificari a salariului de baza lunar brut, a indemnizatiilor, sporurilor, precum si ale altor adaosuri prevazute in contractul individual de munca sau, dupa caz, in contractul colectiv de munca, intr-un termen de 20 de zile lucratoare de la data producerii acesteia", se arata intr-un comunicat al Guvernului.In cazul contractelor nou incheiate, acestea trebuie transmise, in continuare, catre Registru, cu o zi inainte ca angajatul sa isi inceapa activitatea. Potrivit documentului adoptat de Guvern, orice modificare a functiei/ocupatiei, conform specificatiei Clasificarii Ocupatiilor din Romania (COR) sau altor acte normative, a tipului sau a duratei contractului individual de munca, precum si orice schimbare a duratei timpului de munca si repartizarea acestuia, in cazul contractelor individuale de munca cu timp partial, se transmite in registru cel tarziu in ziua anterioara producerii modificarii. Exceptie fac situatiile in care modificarea se produce ca urmare a unei hotarari judecatoresti cand inregistrarea se face in termen de 20 de zile de la data la care angajatorul a luat cunostinta de continutul acesteia.Hotararea de Guvern mai prevede ca persoanele fizice sau juridice de drept privat, indiferent daca au obtinut sau nu statutul de utilitate publica, institutiile/autoritatile publice/alte entitati juridice, care angajeaza personal in baza unui contract individual de munca, au obligatia de a intocmi, completa si transmite registrul general de evidenta a salariatilor, cu respectarea dispozitiilor privind protectia datelor cu caracter personal.REVISAL se completeaza si se transmite inspectoratului teritorial de munca in ordinea incheierii contractelor individuale de munca si cuprinde elementele de identificare ale tuturor salariatilor, data inceperii activitatii, functia, salariul, sporurile, perioada si cauzele de suspendare a raportului de munca, perioada detasarii si data incetarii contractului individual de munca.Masura nu genereaza costuri suplimentare pentru angajatori, sustine Guvernul.