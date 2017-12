Felix Stroe: Ministerul Transporturilor a actionat pentru pregatirea exemplara in vederea prevenirii efectelor viscolului si vremii rele. Putem sa acoperim toate autostrazile si drumurile nationale

Ministrul Transporturilor, Felix Stroe, sustine ca s-a facut o "pregatire exemplara" pentru sezonul de iarna, existand 57 de contracte de deszapezire. "Sunt acoperite integral toate autostrazile si toate drumurile nationale si suntem in masura sa acordam sprijin si consiliilor judetene pentru celelalte categorii de drumuri in situatii deosebite", a spus Stroe la inceputul sedintei de Guvern de joi."Ministerul Transporturilor a actionat in ultimele doua luni de zile pentru pregatirea exemplara in acest sezon pentru a preveni efectele viscolului si vremii rele", a precizat Stroe. Acesta a spus ca sunt pregatite 2.782 de utilaje, din care 512 sunt utilaje proprii ale Companiei Nationale, ale celor sapte Directii regionale de drumuri si poduri. De asemenea, 2.270 de utilaje sunt inchiriate. In plus, directiile judetene s-au aprovizionat cu 300 de mii de tone de sare si au fost instalate parazapezi pe 500 de mii de metri liniari.In ceea ce priveste situatia pe calea ferata, ministrul spune ca au fost facute exercitii de alarmare, fiind scoase la "actiune" toate cele 38 pluguri "si dimineata, si duminica, si noaptea".