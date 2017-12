Sondaj printre firmele germane din Romania: Situatia actuala este buna, dar au crescut ingrijorarile fata de conditiile politico-economice si stabilitatea juridica

Factori de risc pentru dezvoltarea economica

Din recentul chestionar de conjunctura (septembrie 2017) reiese ca firmele germane sunt mai increzatoare in ce priveste situatia actuala a propriei companii decat in primavara. 60% din companii (in primavara: 55%) apreciaza situatia propriei firme ca fiind buna, 34% (in primavara 41%) considera ca aceasta se mentine neschimbata, iar restul de 6% din companiile care au raspuns la chestionar apreciaza situatia companiei ca fiind mai rea (la chestionarul din primavara: 4%).Totusi aproape jumatate din cei chestionati sunt de parere ca afacerile lor vor evolua pozitiv in urmatoarele 12 luni (primavara: 53%). 43% considera ca situatia companiei va ramane neschimbata (primavara: 39%), la o inrautatire a situatiei se asteapta cei mai putini: atat in primavara cat si in toamna 8%.Atmosfera pozitiva se bazeaza pe situatia conjuncturala buna atat in Romania cat si in Germania, cel mai important partener economic al Romaniei. In cadrul chestionarului din toamna sunt ceva mai multe companii care estimeaza o imbunatatire a conjuncturii pe termen mediu (28%) fata de primavara (22%). 42% din companii nu se asteapta la schimbari (primavara: 45%), iar restul de 29% sunt de parere ca evolutia conjuncturala se va inrautati (in primavara erau 33%).Optimismul se mentine, insa doar pe termen scurt, ceea ce cel mai probabil are legatura cu evolutiile politico-economice din ultimele luni.Mai ales in zonele economice dezvoltate precum Timis, Arad, Sibiu, Cluj, Brasov firmele producatoare gasesc tot mai greu forta de munca. Lipsa fortei de munca si a personalului calificat va avea efecte negative asupra evolutiei economice viitoare a tarii, iar factori precum demografia si migratia sustin si mai mult acest efect negativ. Se poate constata faptul ca situatia actuala a comenzilor, care depinde de situatia conjuncturala mai ales pentru firmele germane, duce la limita capacitatilor de productie, respectiv capacitatile de productie existente devin insuficiente. Conform chestionarului din toamna, numarul angajatilor va creste (toamna: 51%, primavara: 54%) in urmatoarele 12 luni, 43% sunt de parere ca acesta se va mentine neschimbat (primavara: 36%). Doar 6% din companiile participante la chestionarul din toamna sunt de parere ca numarul de angajati se va reduce (primavara: 10%).a companiilor in urmatoarele 12 luni, 32% din cei care au raspuns la chestionar sunt de parere ca acestea se vor mentine la acelasi nivel (primavara: 42%), iar 40% din companii vad investitii in crestere (primavara: 37%). 19% sunt de parere ca investitiile se vor diminua (primavara: 21%), iar pentru 9% nu intra in discutie niciun fel de investitii in urmatorul an.A doua parte a chestionarului din toamna s-a axat pe cei mai importanti factori de risc economic din perspectiva companiilor. In acest sens au fost chestionate companiile in legatura cu 10 potentiali factori de risc.din companiile care au participat la chestionar sunt nemultumite de acest aspect. Aceasta constituie o inrautatire semnificativa fata de chestionarul din toamna anului trecut, candSuntem de parere ca acest lucru este in stransa legatura cu masurile politico-economice si fiscale, pe care Guvernul Romaniei le-a promovat pe parcursul acestui an si ca exprima opinia generala a mediului de afaceri care a subliniat in mai multe randuri faptul ca cresterea economica nu este sustenabila. Romania inregistreaza cea mai mare crestere economica din Uniunea Europeana (+7% in primele 9 luni), dar aceasta crestere se bazeaza in special pe consum. La asta se adauga cresterea puternica a deficitului de cont curent care a crescut cu 87% fata de anul trecut, de la 2,8 mld. EUR (in primele 10 luni ale lui 2016) la 5,3 mld. EUR (2017).Dupa cum a reiesit din chestionarul realizat in primavara,La fel reiese si din chestionarul din toamna ca lipsa personalului calificat este pentru dezvoltarea economica a companiilor un risc important, considera peste 57% din companiile participante la chestionar. Lipsa personalului calificat este de mult timp un subiect central pentru economia germana din Romania.care ar putea periclita planurile de investitii ale companiilor germane. Fata de chestionarul din toamna lui 2016In ciuda protestelor societatii civile si a avizelor negative din partea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) si a mai multor asociatii juridice, in Parlament au fost adoptate mai multe legi controversate. Modificarile legislative se refera la modalitatea de functionare a sistemului juridic si a CSM si la statutul judecatorilor si procurorilor. Sunt de asemenea planificate mai multe modificari ale Codului Penal, printre care si cele referitoare la abuzul in serviciu. Astfel exista pericolul ca lupta impotriva coruptiei sa fie ingreunata, iar procurorii sa fie ingraditi in desfasurarea activitatilor lor.prezente in Romania si in chestionarul din primavara. Romania ramane pe unul din ultimele locuri in Europa Centrala si de Est. Mai ales in ce priveste infrastructura rutiera, aceasta are nevoie urgenta de extindere si modernizare. La chestionarul din septembrie 2017 peste 53% din companii vad in aceasta un factor de risc pentru dezvoltarea economica a Romaniei, considerabil mai multi decat in toamna anului trecut (30%).