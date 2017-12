Coalitia PSD- ALDE vrea sa mutileze pe repede inainte legislatia privind guvernanta corporativa: Guvernul va putea decide care companii de stat sa aiba conducere politica

In acest moment sunt multe companii de stat importante supuse legislatiei privind guvernanta corporativa: Transelectrica, Hidroelectrica, Nuclearelectrica, Romgaz etc. In cele mai multe cazuri au expirat inca din primavara mandatele de patru ani pe care le-au avut fostii manageri, fiind numiti, pe criterii politice, administratori interimari. Guvernul nu s-a grabit pana acum sa inceapa procedurile de selectie a unor noi manageri cu mandat plin.Un amendament al PSD- ALDE prevede ca sunt exceptate prin legea care urmeaza sa fie adoptata Regia Autonoma "Rasirom", Compania Nationala "Romtehnica" si filialele acesteia, Administratia Nationala de Meteorologie si institutiile de credit prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.227/2007, cu modificarile si completarile ulterioare.In afara de acest amendament, mai este unul care prevede ca alte exceptii pot fi stabilite prin Hotarare de Guvern. In amendament se precizeaza ca aceste exceptii sunt facute in "conformitate cu acordurile de imprumut incheiate cu institutiile financiare internationale si cu prevederile legale in vigoare, cu respectarea transparentei decizionale si criteriilor de performanta referitoare la selectarea pe criterii profesioniste, transparente si meritocratice a conducerilor companiilor cu capital majoritar de stat".Insa, in acest moment nu mai exista acorduri de imprumut cu institutii financiare in care sa existe prevederi referitoare a guvernanta corporativa. In plus, mentiunea ca vor fi respectate transparenta decizionala si criteriile de performanta nu garanteaza faptul ca noii manageri nu vor fi numiti stric politic."De la data intrarii in vigoare a prezentei legi, exceptarile de la prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.883 din 14 decembrie 2011, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.111/2016, cu modificarile ulterioare, se aproba prin hotararea de Guvern, in conformitate cu acordurile de imprumut incheiate cu institutiile financiare internationale si cu prevederile legale in vigoare, cu respectarea transparentei decizionale si criteriilor de performanta referitoare la selectarea pe criterii profesioniste, transparente si meritocratice a conducerilor companiilor cu capital majoritar de stat", se arata in amendamentul PSD- ALDE.In vara, senatorii au decis ca zeci de societati si regii de stat sa aiba manageri numiti doar politic, fiind exceptate de la principiile managementului profesionist. Initial erau mai multe companii exceptate prin legea care urmeaza sa fie aprobata, insa deputatii au lasat doar Romtehnica, Administratia Nationala de Meteorologie si institutiile de credit. In schimb, propun ca in afara de cele mentionate in lege, sa fie lasat Guvernul sa decida, prin hotarare, companiile care vor avea manageri numiti fara respectarea criteriilor de transparenta impuse de OUG 109/2011.De exemplu, Guvernul ar putea decide ca la Transelectrica sa nu mai aplice OUG 109/2011, sa nu mai fie numiti manageri cu mandat plin in urma unei proceduri de selectie, iar conducerea sa fie formata doar din persoane alese politic. Miza este mare, Transelectrica fiind o companie ravnita. Aceasta are deocamdata o conducere interimara, formata din persoane care nu au nicio pregatire in domeniul energetic, dar care sunt apropiate de PSD si ALDE sau chiar membri de partid.