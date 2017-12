Fondul Proprietatea, reactie dura despre mutilarea legislatiei privind guvernarea corporativa: Un nou val de "baieti destepti", prieteni ai coalitiei de guvernare, va ajunge sa controleze unele dintre cele mai valoroase companii de stat

Potrivit acestuia, prin modificarea amendamentelor la OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa, Guvernul va putea decide oricand sa scuteasca orice companie de stat de o selectie transparenta de manageri profesionisti si independenti din punct de vedere politic, trimitand Romania in epoca de aur a "baietilor destepti".Reamintim ca proiectul de lege care mutileaza legislatia privind guvernanta corporativa a fost introdusa, marti, in regim de urgenta, pe ordinea de zi a sedintei comune a comisiei pentru politica economica, comisiei pentru industrii si comisiei juridice din Camera Deputatilor. Coalitia PSD- ALDE a introdus un amendament prin care lasa Guvernului libertatea de a decide prin hotarare care sa fie companiile exceptate de la prevederilor legislatiei privind guvernanta corporativa. Proiectul de lege a fost votat in comisii si urmeaza sa fie trimis plenului Camerei Deputatilor, cel mai probabil miercuri.Practic, Guvernul va putea hotari care companie va avea manageri care nu se vor supune procedurilor transparente de selectie, conform OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa. In acest fel, exista pericolul ca la orice companie de stat sa fie numitisefi doar pe criterii politice. Mentionam ca in acest moment, aproape toate companiile de stat importante au manageri interimari.In acest moment sunt multe companii de stat importante supuse legislatiei privind guvernanta corporativa: Transelectrica, Hidroelectrica, Nuclearelectrica, Romgaz etc. In cele mai multe cazuri au expirat inca din primavara mandatele de patru ani pe care le-au avut fostii manageri, fiind numiti, pe criterii politice, administratori interimari. Guvernul nu s-a grabit pana acum sa inceapa procedurile de selectie a unor noi manageri cu mandat plin.