94 de mari companii de stat importante vor avea management politic. Coalitia PSD- ALDE a aprobat desfiintarea cu totul a legislatiei privind guvernanta corporativ

157 voturi pentru, 71 impotriva si 4 abtineri

Administratia Nationala de Meteorologie

Regia Autonoma "Monitorul Oficial"

Regia Autonoma "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat"

S.C. Transporturi Aeriene Romane S.A. (TAROM)

companiile de apa si de transport

Societatea IAR S.A.

Societatea Romaero S.A.

Societatea Avioane Craiova S.A.

Societatea IOR S.A.

Societatea Uzina Mecanica Orastie S.A.,

Societatea Santierului Naval Mangalia S.A.

Compania Nationala "Romarm" S.A. si companiile detinute de aceasta

Societatea Mecanica Bucuresti S.A.

Societatea Automecanica Moreni S.A

Societatea Uzina Mecanica Mija S.A

Societatea Uzina de Produse Speciale Dragomiresti S.A

Societatea Electromecanica Ploiesti S.A

Societatea Uzina Mecanica Plopeni S.A

Societatea Metrom S.A.

Societatea Carfil S.A.

Societatea Tohan S.A.

Societatea Fabrica de Pulberi Fagaras S.A.,

Societatea Pirochim Victoria S.A.

Societatea Uzina Mecanica Sadu S.A

Societatea Uzina Mecanica Cugir S.A.

Societatea Fabrica de Arme Cugir S.A.

Societatea Arsenal Resita S.A.

Societatea Complexul Energetic Oltenia - S.A. (CEO)

Regia Autonoma Tehnologii pentru Energia Nucleara (RATEN)

Societatea de Producere a Energiei Electrice in Hidrocentrale Hidroelectrica S.A. si companiile detinute de aceasta

Societatea Nationala de Gaze Naturale ROMGAZ S.A.

Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti S.A.

Regia Nationala a Padurilor "Romsilva" R.A. si filialele acesteia

Compania Nationala Imprimeria Nationala S.A.,

Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A.

Compania Nationala Loteria Romana S.A.

Registrul Auto Roman R.A.

Conpet S.A.

Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime - S.A. Constanta,

Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori - CFR-Calatori S.A.

Societatea Nationala a Sarii S.A.

Societatea de Administrare a Participatiilor in Energie S.A.

Antibiotice S.A.

Compania Nationala a Uraniului S.A.

Compania Nationala pentru Controlul Cazanelor, Instalatiilor de Ridicat si Recipientelor sub Presiune - (CNCIR) S.A.

OIL TERMINAL S.A.

Compania Nationala Posta Romana S.A. si companiile detinute de aceasta

Telecomunicatii CFR S.A.

Compania Nationala Administratia Porturilor Dunarii Fluviale S.A.

Societatea Nationala a Apelor Minerale S.A.

Societatea Nationala Aeroportul International Timisoara - Traian Vuia ¬ S.A.

Societatea pentru Servicii de Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei in Retele Electrice de Transport TELETRANS S.A.

ROFERSPED S.A.

CUPRU MIN S.A. Abrud

ELECTRIFICARE CFR S.A.Compania Na tionala Administratia Canalelor Navigabile S.A.

Compania Nationala Administratia Porturilor Dunarii Maritime S.A.

Compania Nationala UNIFARM S.A.

Societatea Nationala de Inchideri Mine Valea Jiului S.A.

Regia Autonoma Administratia Fluviala a Dunarii de Jos Galati R.A.

INFORMATICA FEROVIARA S.A.

Santierul Naval 2 Mai S.A.

RADIOACTIV MINERAL Magurele S.A.,

Societatea Comerciala Tipografica Filaret S.A.

Litoral S.A.

Uzina TERMOELECTRICA MIDIA S.A.

Editura Didactica si Pedagogica S.A.

Compania Nationala a Cuprului Aurului si Fierului "MINVEST" S.A.

EUROTEST S.A.

Compania Nationala a Cuprului Aurului si Fierului MINVEST S.A. Deva Filiala CERTEJ S.A.

HIDRO TARNITA S.A.

PISCICOLA S.A.

GERMISARA S.A.

Compania Nationala de Radiocomunicatii Navale RADIONAV S.A.

Societatea Baita S.A.

Societatea Nationala Aeroportul International Mihail Kogalniceanu - Constanta S.A.

METROREX S.A.

CONVERSMIN - S.A. Bucuresti

Societatea Complexul Energetic Hunedoara - S.A.

RO-ARMYCATERING S.A.

RO-ARMYSECURITY S.A.

ROMFILATELIA S.A.

POSTA ROMANA BROKER DE ASIGURARE S.R.L.

REGIA AUTONOMA A DISTRIBUTIEI SI EXPLOATARII FILMELOR ROMANIA FILM R.A.

COMPANIA NATIONALA DE INVESTITII "CNI" S.A.

SOCIETATEA PENTRU SERVICII DE MENTENANTA A RETELEI ELECTRICE DE TRANSPORT "SMART" S.A.

SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE MARFA "CFR - MARFA" S.A.

AUTORITATEA AERONAUTICA CIVILA ROMANA R.A.

ADMINISTRATIA ROMANA A SERVICIILOR DE TRAFIC AERIAN ROMATSA R.A.

SOCIETATEA DE ADMINISTRARE ACTIVE FEROVIARE "S.A.A.F." S.A.

BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET (B.T.T.) S.A.

COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.

COMPANIA NATIONALA DE INVESTITII RUTIERE S.A.

SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT GAZE NATURALE TRANSGAZ S.A.

COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE "TRANSELECTRICA" S.A. si companiile detinute de aceasta, precum si cele prevazute prin hotarare a Guvernului adoptata in acest sens.



Practic, potrivit amendamentelor votate marti seara in sedinta comuna a comisiei pentru politica economica, comisiei pentru industrii si comisiei juridice din Camera Deputatilor, sunt exceptate de la aplicarea prevederilor OUG 109/2011 peste 94 de de companii de stat, precum si cele care vor fi prevazute prin hotarare a Guvernului adoptata in acest sens.In privinta listei, a existat multa nehotarare din partea parlamentarilor. Initial, proiectul de lege viza doar Administratia Nationala de Meteorologie, care urma sa fie adaugata la cele doua exceptii prevazute deja in OUG 109/2011: Regia Autonoma "Rasirom" si Compania Nationala "Romtehnica". In luna iunie, senatorii au aprobat sa sa introduca, intr-un proiect de modificare a OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa, o lunga lista cu societati si regii de stat care trebuie exceptate de la managementul profesionist. Apoi, in comisii, deputatii au mai introdus un amendament care va permite Guvernului sa decida singur daca va aplica legislatia privind guvernanta corporativa intr-o companie sau alta. In cele din urma, forma care a ajunge in Plenul Camerei Decizionale este cu zeci de exceptii, plus posibilitatea ca Executivul sa decida prin hotarare pentru eventuale companii ramase in afara listei."Exista deja curinse in propunerea legislativa privind infiintarea Fondului Suveran de Dezvoltare si Investitii - S.A., si pentru modificarea unor acte normative (L 506/2017), initiativa legislativa care propune un management profesionist, evaluat pe indicatori de performanta, acesa ar putea fi afectat de eventuale intarzieri aparute in implementarea OUG nr. 109/2011 aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 111/2016, cu modificarile ulterioare, urmare a procedurilor greoaie prevazute de ordonanta de urgenta prevazuta mai sus".