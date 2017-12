Consiliul Investitorilor Straini, declaratie dura: Sunt incalcate elemente si principii fundamentale pentru o tara moderna/ Renuntarea la aplicarea regulilor guvernantei corporative va face imposibila aderarea Romaniei la OCDE

Reamintim ca miercuri Camera Deputatilor (camera decizionala) a votat desfiintarea legislatiei privind guvernanta corporativa. Au introdus pe lista exceptiilor de la aplicarea legislatiei privind guvernanta corporativa aproape toate companiile de stat din Romania. Altfel spus, managerii acestora vor fi selectati dupa criterii politice. In cazul in care a fost uitata vreo companie, va avea Guvernul posibilitatea sa o introduca si pe aceea, prin hotarare, pe lista exceptiilor. Din momentul in care legea va intra in vigoare, OUG 109/2011 privind managementul corporativ nu-si va mai avea sensul, fiind ca si desfiintata.Comunicatul integral al Consiliului Investitorilor Straini:"Comunitatea membrilor Consiliului Investitorilor Straini observa in ultima perioada o crestere semnificativa a neincrederii in institutiile publice, atat a mediului de afaceri (FIC business sentiment index1), dar si a cetatenilor (cel mai recent Eurobarometru2), datorita numeroaselor modificari legislative care afecteaza economia si domnia legii in Romania.Pe agenda politica a autoritatilor se regasesc o serie de decizii care, in opinia noastra, vor duce la slabirea statului de drept si a cadrului normativ necesar unei economii moderne:1. Parlamentul tocmai a adoptat o lege prin care sunt exceptate majoritatea companiilor de stat de la regulile transparentei si managementului profesionist;2. Interferenta din ce in ce mai vizibila a politicului in activitatea autoritatilor de reglementare, care ar trebui sa fie independente;3. Propuneri legislative care pun sub semnul intrebarii separatia puterilor in stat si capacitatea sistemului de justitie de a veghea la respectarea legilor.Sunt astfel incalcate elemente si principii fundamentale pentru o tara moderna, cu o economie competitiva care sa asigure bunastare cetatenilor ei. Aceste decizii luate fara consultare si fara o informare corecta a publicului si a mediului de afaceri vor oferi in continuare argumente suplimentare pentru adancirea neincrederii.In plus, renuntarea la aplicarea regulilor guvernantei corporative in companiile de stat, va face imposibila aderarea Romaniei la Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE), obiectiv asumat in capitolul de politica externa al programului de guvernare.Potentialul pe termen lung al Romaniei, inclusiv de a ajunge una dintre cele mai importante economii ale UE, poate fi atins prin canalizarea energiilor catre un astfel de obiectiv major si prin respectarea principiilor de transparenta, stabilitate si predictibilitate".Consiliul Investitorilor Straini - FIC numara in prezent 130 de companii membre, ale caror investitii cumulate reprezinta un segment important din investitiile straine directe in Romania, cumuland impreuna mai mult de 180.000 de angajati si o cifra de afaceri totala ce reprezinta aproximativ 25% din PIB-ul Romaniei.