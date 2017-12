Ministrul transporturilor: Vom depune pe 27 decembrie aplicatia de finantare pentru magistrala de metrou M6/Magistrala va fi gata pana in 2020

Ministerul Transporturilor va depune pe 27 decembrie aplicatia de finantare pentru magistrala de metrou M6 (1 Mai- Otopeni), in valoare de 1,327 miliarde de euro fara TVA, a anuntat ministrul transporturilor, Felix Stroe, la inceputul sedintei de Guvern de miercuri.Felix Stroe sustine ca magistrala va fi finalizata cu siguranta pana in 2020. "Va fi gata la timp pentru angajamentul pe care-l are Romania cu activitatile din anul 2020", a spus Stroe, , referindu-se la Campionatul European de Fotbal 2020.