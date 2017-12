Guvernul modifica legea privind achizitiile publice: Autoritatile locale vor trebui sa se supuna procedurilor de atribuire doar in cazul contractelor care depasesc pragul de 929.089 lei/ Pentru achizitiile directe mici nu mai trebuie publicate anunturi in SEAP

Guvernul a aprobat miercuri un proiect de OUG prin care modifica Legea 98/2016 privind achizitiile publice, astfel incat autoritatile sa poata incheia contracte mult mai usor, in unele cazuri chiar fara obligatia de a publica anuntul si documentatia pe SEAP. Un articol prevede ca autoritatile locale, de asemenea, vor putea atribui contracte de pana in 929.089 lei prin proceduri simplificate.Procedura simplificata reprezinta modalitatea de realizare a achizitiilor publice sub pragurile impuse de legislatia europeana, prin publicare numai la nivel national si cu utilizarea de termene mai scurte si cerinte minimale necesare pentru indeplinirea contractului.Pentru ce depaseste pragul de 929.089 lei, se aplica procedurile de atribuire reglementate prin lege, pentru care este obligatorie publicarea unui anunt de participare si/sau de atribuire in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, se aplica in cazul atribuirii contractelor de achizitie publica/acordurilor.Legea 98/2016 prevede in prezent si alte praguri: 23,3 milioane lei pentru lucrari, 600 mii lei pentru produse si servicii si 3,33 milioane lei pentru servicii sociale.Un element de noutate al acestei ordonante este crearea cadrului legal care va permite, ulterior, prin detalierea in legislatia secundara, incheierea de contracte fara publicarea prealabila in SEAP a anuntului si documentatiei. Este vorba aici despre achizitiile directe mici realizate de autoritatile contractante.De asemenea, este precizat dreptul autoritatii contractante de a solicita operatorilor economici participanti in comun la procedura de atribuire sa adopte sau sa constituie o anumita forma juridica numai dupa declararea ofertei castigatoare si sub rezerva ca aceasta conditie sa fi fost prevazuta fie in documentatia de atribuire, fie in anuntul de participare.Se introduce obligatia autoritatii contractante de a solicita ofertantului/candidatului sa precizeze, in oferta sau in solicitarea de participare, datele de identificare ale subcontractantilor propusi, numai daca acestia din urma sunt cunoscuti la momentul depunerii ofertei sau solicitarii de participare.O noua prevedere specifica faptul ca nu poate fi aplicat criteriul costului/pretului cel mai scazut in cazul atribuirii contractelor de achizitie publica/acordurilor-cadru de proiectare si executie. Clarificarea legislativa este necesara pentru a aduce un aport mai mare calitatii in raport cu pretul pentru contracele de lucrari care implica si partea de proiectare.Persoana care se considera vatamata se poate adresa atat Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor, cat si instantei de judecata. De asemenea, va fi mai explicita prevederea privind modul de curgere a termenului de solutionare a contestatiei, prevazandu-se expres ca acesta este de 20 de zile lucratoare de la data primirii copiei dosarului achizitiei publice de catre Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor, in urma transmiterii acestuia de catre autoritatea contractanta odata cu punctul sau de vedere asupra contestatiei, pentru a se evita prelungirea artificiala a termenului de solutionare a contestatiei. Se va aplica un termen unitar, respectiv 5 zile lucratoare, de comunicare a intampinarii catre instanta de judecata de catre intimat, intrucat cele 5 zile calendaristice pot implica si zile libere, astfel se poate reduce in practica la 3 zile lucratoare.Guvernul sustine ca a modificat si completat legislatia achizitiilor publice, pentru a simplifica, clarifica si corela unele prevederi, precum si pentru a reduce termenele in procesul de atribuire a contractelor publice.