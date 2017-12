Asociatia Administratorilor Independenti: Exceptarea companiilor de stat de la aplicarea legislatiei privind guvernanta corporativa va afecta profund negativ performanta acestora

Asociatia Administratorilor Independenti considera ca exceptarea intreprinderilor de stat de la aplicarea legislatiei privind guvernanta corporativa va afecta profund negativ performanta acestora. Recent introdusele amendamente la OUG 109, prin care 94 intreprinderi de stat din cele 148 care trebuie sa aplice principii de guvernanta corporativa sunt exceptate de la aplicare, va avea consecinte grave nu numai asupra performantei acestor companii, dar si asupra intregii economii, se arata intr-un comunicat al asociatiei."Statul este cel mai mare actionar din economie si modul in care administreaza activele, care de fapt sunt ale cetatenilor Romaniei, afecteaza intreaga economie, prin efectul de multiplicare si prin puterea exemplului pe care il da. Principiile de guvernanta corporativa, care reprezinta principii sanatoase, pe baza carora o companie este administrata - profesionalism, integritate, transparenta, responsabilitate - asigura cresterea valorii companiilor pe termen lung", se mai arata in comunicat.Potrivit acestuia, pana la adoptarea OUG 109/2011, intreprinderile de stat (IS) inregistrau pierderi semnificative si produceau majoritatea arieratelor in economie. In urma implementarii OUG 109, care a insemnat selectia unor manageri profesionisti pentru IS, cresterea transparentei activitatii IS, stabilirea unor indicatori de performanta, coduri de etica etc. - performanta acestor intreprinderi s-a imbunatatit (a se vedea aici raportul Ministerului de Finante).Faptul ca aplicarea principiilor de guvernanta conduce la cresterea performantei companiilor este recunoscut la nivel International si promovat de institutii precum CE, OECD, IFC, Banca Mondiala, EBRD etc., dar si dovedit de experienta unor tari precum Singapore.Exceptarea companiilor de stat de la aplicarea principiilor de guvernanta corporativa este o greseala care trebuie corectata de urgenta, mai arata Asociatia Administratorilor Independenti.