Seful Apple, Tim Cook, a fost rasplatit in anul fiscal 2017 cu 102 milioane de dolari, cu 74% mai mult decat in 2016

Stimulentele acordate lui Cook au fost de 9,33 milioane de dolari in anul fiscal ce s-a incheiat pe 30 septembrie, a anuntat compania cu sediul in Cupertino, California.El a primit si un salariu anual de 3,06 milioane de dolari si actiuni de 89,2 milioane de dolari, ceea ce duce totalul la circa 102 milioane de dolari.Principalii cinci “locotenenti” ai lui Cook au primit fiecare bonusuri, salarii si actiuni in valoare totala de circa 24,2 milioane de dolari.