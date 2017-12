​Creste numarul de muncitori straini admisi de Guvern in 2018

Astfel, Guvernul a stabilit, pentru anul 2018, un contingent de 7.000 de lucratori straini nou-admisi pe piata fortei de munca din Romania, in baza avizelor de angajare/detasare, potrivit unei Hotarari adoptate in sedinta de astazi. Numarul de lucratori permanenti va creste de la 3.000 la 4.000, iar cel al lucratorilor detasati de la 700 la 1.200.Pe langa lucratorii permanenti si cei detasati, hotararea de guvern prevede si alte tipuri de angajare/detasare, respectiv: persoane transferate in cadrul aceleiasi companii - 700, lucratori inalt calificati - 500, lucratori sezonieri - 400, lucratori stagiari - 100 si lucratori transfrontalieri - 100.Masura adoptata de Guvern a tinut cont de datele Agentiei Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca, conform carora, in perioada ianuarie - august a.c., 58.848 de locuri de munca au fost declarate de catre angajatori, in mod repetat, ca fiind vacante, iar in primele opt luni ale anului 2017, media numarului de locuri de munca vacante declarate de catre angajatori, in mod repetat, a fost de 7.306.