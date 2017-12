Aeroporturi Bucuresti si-a crescut veniturile in acest an cu 8%, la circa 1 miliard de lei, iar profitul a sporit cu 45%

Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti (CNAB), care administreaza aeroporturile Henri Coanda si Aurel Vlaicu din Capitala, a realizat in acest an venituri totale de 1,08 miliarde lei, in urcare cu 8,3% fata de anul trecut, pe fondul cresterii traficului aerian de pasageri si eficientizarii activitatii aeroportuare, in timp ce profitul brut a avansat cu 45%, la 389,7 milioane lei, a anuntat compania duminica, relateaza News.ro.





Incepand cu al doilea trimestru al anului, compania a pus accent pe fluidizarea fluxurilor de pasageri la sosiri si plecari, optimizarea controlului de securitate al pasagerilor si bagajelor de mana, dar si pe extinderea la doua benzi a fluxului auto de iesire din aeroport.





Totodata, a efectuat lucrari de intretinere si reparatii la structura rutiera a pistei de decolare/aterizare nr. 1 si la caile de rulare a aeronavelor de pe aeroportul Aeroportului Henri Coanda Bucuresti, care au acoperit o suprafata de peste 67.000 de metri patrati.





¬Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti inregistreaza o crestere solida si sustenabila, prioritatea managementului CNAB fiind asigurarea conditiilor optime pentru aceasta dezvoltare, cu preocupare majora pentru mentinerea celor mai stricte standarde de siguranta si securitate a pasagerilor si operatiunilor aeriene pe aeroporturile din Capitala¬, a declarat directorul general al companiei, Bogdan Mindrescu.





Compania este autorizata sa opereze cele doua aeroporturi in conformitate cu cele mai recente norme ale Uniunii Europene. Certificarea acordata in decembrie administratorului autorizeaza Aeroportul International Henri Coanda Bucuresti sa opereze in siguranta, fara restrictii, inclusiv aeronave de tip long - courrier, care pot realiza zboruri transatlantice.





CNAB, care activeaza din februarie 2010, a fost infiintata prin fuziunea societatilor care gestionau aeroporturile bucurestene.