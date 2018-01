Dacia a vandut un numar record de masini in Franta, in 2017: 119.357 de autoturisme si utilitare 

Constructorul auto francez Renault Group a anuntat marti ca in 2017 vanzarile sale pe piata din Franta au crescut cu 3,4% pana la 673.869 de unitati, cel mai ridicat nivel din ultimii sase ani, gratie unei cresteri de 6,5% a vanzarilor Dacia, informeaza un comunicat de presa, citat de Agerpres.





Cu 119.357 de autoturisme si utilitare inmatriculate, marca Dacia a stabilit un nou record istoric de vanzari in Franta. Pe segmentul autoturismelor, cu 117.865 de unitati vandute, marca Dacia a castigat 0,1 puncte ajungand la o cota de piata de 5,6%, ceea ce i-a permis sa isi consolideze pozitia a cincea. Marca Dacia ocupa pozitia a treia pe piata autoturismelor vandute clientilor persoane fizice.





Grupul auto francez precizeaza ca modelul Sandero este vehiculul cel mai vandut clientilor persoane fizice in Franta si ocupa locul opt in topul primelor zece autoturisme. Succesul Duster nu dezminte, cu o crestere a volumelor de vanzari in pofida lansarii unei noi generatii.





"2017 este un an excelent pentru Grupul Renault in Franta cu Renault care a realizat cel mai bun an de dupa 2011 si Dacia care a stabilit un nou record de vanzari. Gratie noilor noastre game complet reinnoit ne putem concentra in 2018 pe noile provocari" a declarat directorul comercial de la Groupe Renault, Philippe Buros.





In ceea ce priveste marca Renault, grupul auto francez a inmatriculat 416.578 de autoturisme, crestere de 2,1% comparativ cu 2016, ceea ce reprezinta cea mai buna performanta a sa de dupa 2011. Renault comercializeaza patru din cele mai bine 10 vehicule vandute in Franta: Clio, care ramane lider de vanzari pentru al optulea an consecutiv cu 117.500 de unitati inmatriculate, alaturi de Captur, Megane si Scenic, care se claseaza pe pozitiile 5, 9 si respectiv 10.





Compania Dacia a fost preluata de Renault in anul 1999. Relansata in 2004 cu modelul Logan, Dacia a devenit un jucator de notorietate pe piata auto europeana.