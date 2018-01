Record pozitiv - 2017 a fost anul cu cele mai putine victime in accidente aviatice

Au fost cinci accidente cu victime pentru zboruri cargo si cinci pentru zboruri de pasageri. In total sunt peste 36 milioane de zboruri pe an, astfel ca numarul redus de avioane care s-au prabusit, zece, constituie un lucru pozitiv, se noteaza in raport.Cel mai grav accident a fost in februarie, cand un avion cargo turcesc s-a prabusit in Kirghistan, numarul de victime fiind de 39, dintre care patru au fost membri ai echipajului. In raport se mai noteaza si ca au trecut aproape 800 de zile de la ultimul accident care a facut peste 100 de morti.Din 1997 si pana in prezent numarul de victime din accidente aviatice a scazut in mod constant, Raportul nu include si accidentele in care au fost implicate aeronave militare. Cea mai grava in 2017 a fost prabusirea in iunie a unui avion al armatei din Myanmar, numarul de morti fiind de 122.