Preluarea MoneyGram de catre o companie din grupul Alibaba a fost blocata de autoritatile americane, pe motive de securitate nationala

Cele doua companii spun ca autoritatea Committee on Foreign Investment in the United States (CFIUS) a respins propunerile lor legate de ce se va intampla cu datele cetatenilor americani dupa ce MoneyGram ar fi fost preluata de Ant Financial, relateaza Reuters O evaluare a CFIUS dureaza in mod normal 75 de zile, iar Ant Financial a repetat de trei ori procedura, incercand sa convinga acest comitet ca nu trebuie sa se teama de ce se va intampla cu datele cetatenilor americani. CFIUS nu a fost insa convinsa, iar avizul negativ nu este singurul de acest mod, comitetul neefiind de acord nici cu alte tranzactii prin care grupuri chineze doreau sa cumpere companii americane.MoneyGram, si rivalul sau direct Western Union domina piata transferului de bani, ambele companii avand un numar urias de puncte de lucru in lume.Ant Financial, care opereaza platforma de plati online Alipay, este una dintre companiile chineze de tehnologie care a crescut enorm in ultimii ani pe fondul cresterii clasei de mijloc din China si a dorintei chinezilor de a face diverse operatiuni online.Ant are experinta pe partea tehnologica, iar MoneyGram are o retea mare de agentii si brand-ul este cunoscut.MoneyGram are sediul la Dallas si a fost infiintata in 1940