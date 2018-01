Schimbare la varful institutiei care gestioneaza resursele minerale: Sorin Gal e sef interimar in locul lui Gigi Dragomir, fostul comerciant de carne numit acum trei luni

Dragomir fusese inspector in cadrul Administratiei Judeteane a Finantelor Publice Ilfov si lucrase pentru o serie de firme care se ocupa de comertul si distributia de produse alimentare. In ultimii ani a participat la concursuri ANAF pentru o serie de posturi, insa le-a picat.Sorin Gal, noul sef interimar al ANRM, este director general in institutie, gestionand procesul de evaluare si concesionare a resurselor de petrol. El a facut parte din grupul de lucru care a elaborat proiectul de lege privind redeventele platite de firmele care exploateaza resursele naturale.Agentia Nationala pentru Resurse Minerale gestioneaza nu doar domeniul hidrocarburilor (petrol, gaze), ci si al minereurilor (aur, cupru, plumb, zinc, mangan, fier, sare), precum si resursele de ape minerale.ANRM se ocupa de aprobarea si emiterea permiselor de prospectiune, licentelor de explorare, licentelor de exploatare, precum si a permise de exploatare. De asemenea, avizeaza activitatile de explorare si exploatare a substantelor minerale utile. Important de mentionat este ca are acces la la datele si informatiile cu privire la resursele minerale romanesti. In plus, organizeaza concursuri publice de oferta pentru concesionarea de activitati miniere.