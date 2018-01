TAROM: Cheltuielile companiei scad cu 12,7 milioane de lei pe an in urma unei analize interne demarate de noul director general

"Directorul General al Companiei TAROM a solicitat, in perioada 20 noiembrie - 29 decembrie 2017, realizarea unei analize la nivel intern privind impactul economico-financiar al cheltuielilor Companiei TAROM. Astfel, a fost dispusa reevaluarea cheltuielilor, ceea ce a generat intr-o prima etapa optimizarea activitatilor logistice ale TAROM, cat si eficientizarea operatiunilor informatice pentru deservirea pasagerilor", transmite Tarom intr-un comunicat de presa.Potrivit Tarom, "in acest context s-a realizat o scadere a cheltuielilor Companiei cu aproximativ 12.700.000 RON/an".Anul 2017 nu a fost unul bun pentru TAROM, deoarece la "carma" companiei s-au perindat nu mai putin de cinci directori. Cel de-al cincilea director interimar - si actual - este Wolff Werner-Wilhelm, care a inlocuit-o pe Ileana Daniela Dragne. Aceasta a demisionat pe 15 noiembrie din functie, invocand probleme personale. La randul ei, Daniela Dragne l-a inlocuit pe Florin Susanu, inaintea caruia au mai fost Dan Plaveti si Eugen Davidoiu, transmite Agerpres.TAROM a intrat intr-un proces de reevaluare si reorganizare, dupa mai multe incidente cu aeronavele companiei si dupa un anunt privind consemnarea de pierderi in 2017 estimate la 207 milioane de lei.In luna noiembrie, ministrul Transporturilor, Felix Stroe, dispunea infiintarea unei comisii care sa faca "putina ordine in companie", solicitand masuri concrete de reorganizare, eficientizare, dar si o evaluare a personalului.Compania TAROM are prevazute in proiectul de buget rectificat pierderi de 206,793 milioane lei pe 2017, de cinci ori mai mari fata de cele 41,21 milioane lei din bugetul publicat in septembrie in Monitorul Oficial.In anul 2016, TAROM a inregistrat o pierdere de peste 46,9 milioane lei, in crestere cu 71,2% comparativ cu 2015.