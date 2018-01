EnergoBit contesta in instanta amenda de 13,1 milioane lei aplicata de Consiliul Concurentei

EnergoBit se considera nevinovata si va contesta in instanta amenda aplicata de Consiliul Concurentei in cadrul investigatiei ce a avut ca obiect licitatii pentru echipamente de masurarea energiei electrice, se arata intr-un comunicat al companiei. Reamintim capentru incheierea a doua intelegeri anticoncurentiale pe piata comercializarii contoarelor si echipamentelor conexe pentru masurarea energiei electrice.Cea mai mare amenda a fost incasata de Landis + Gyr, de 27,42 milioane lei (5,92 milioane euro), urmata de Energobit, care a fost sanctionata cu 13,11 milioane lei (2,83 milioane euro). Elster Rometrics a fost amendata cu 11,21 milioane lei (2,42 milioane euro), Electrica cu 10,8 milioane lei (2,33 milioane euro), iar Electromagnetica cu 10,02 milioane lei (2,16 milioane euro). Compania Ecro SRL a fost si ea sanctionata cu 526.201 lei (113.709 euro).EnergoBit sustine ca pe parcursul celor doi ani de investigatie, a furnizat autoritatii toate informatiile si explicatiile solicitate, aratand faptul ca societatea nu a participat la intelegeri anticoncurentiale, "ci a avut un comportament corect in piata, incercand prin actiunile sale sa contribuie la cresterea competitivitatii pe aceasta piata"."In primul rand dorim sa subliniem ca in analiza sa, Consiliul Concurentei nu a tinut cont de faptul ca, spre deosebire de celelalte societati investigate, EnergoBit S.A. nu este un producator de contoare si echipamente de masurare, ci doar un furnizor si integrator de solutii, participarea la licitatiile pentru echipamente de masurarea energiei electrice depinzand in mod esential de tipurile de contoare si capacitatile de productie ale furnizorilor externi. De asemenea, Consiliul Concurentei nu a tinut cont de faptul ca EnergoBit S.A. nu ar fi avut niciun interes sa intre in astfel de intelegeri neconcurentiale, riscandu-si reputatia, in conditiile in care cifra de afaceri generata de comercializarea contoarelor electrice reprezinta un procent extrem de scazut (aprox. 5%) din cifra de afaceri a Societatii.In al doilea rand, Consiliul Concurentei nu a tinut cont de specificitatea pietei de contoare si echipamente conexe pentru masurarea energiei electrice din Romania. Gradul de tehnicitate si complexitate ridicat al proiectelor solicitate de distribuitorii de energie electrica, aspect retinut inclusiv de Consiliul Concurentei in raportul sau, a condus in mod firesc la situatii in care doar anumite produse indeplineau cerintele tehnice, fiind necesare asocieri intre jucatorii din piata. Justificate in mod obiectiv pe baza cerintelor caietelor de sarcini, participarile in asociere sunt perfect legale, putand genera inclusiv efecte pro-concurentiale.Desi pe parcursul Investigatiei Energobit S.A. a prezentat numeroase argumente in sprijinul asocierilor in care a fost implicata, Consiliul Concurentei nu le-a luat in considerare, considerand in mod eronat ca Societatea a fost implicata in intelegeri anticoncurentiale de impartire a pietei", se arata in comunicatul EnergoBit.Potrivit companiei, intreaga investigatie a fost construita fara a exista probe clare ale unui comportament anticoncurential, ci doar simple declaratii ale AEM S.A., liderul pietei de contoare si echipamente conexe din Romania, cu o cota de aproximativ 70% din piata, care a obtinut astfel din partea Consiliului Concurentei imunitate totala la amenda."Suntem surprinsi de faptul ca autoritatea de concurenta, contrar reglementarilor secundare referitoare la politica de clementa si jurisprudentei europene, care cer probe clare si precise, a renuntat la sanctionarea celui mai important jucator din piata, acceptand simplele declaratii/relatari din memorie ale reprezentantilor acestei societati drept probe ale unui pretins comportament anticoncurential al celorlalti jucatori. Astfel putem concluziona ca AEM S.A. prin demersul sau incearca de fapt sa limiteze capacitatea de ofertare a celorlalti competitori pe piata echipamentelor de masurarea energiei electrice din Romania, urmarind eliminarea concurentei. In aceste conditii, EnergoBit S.A. va utiliza toate caile legale pe care le are la dispozitie si va contesta decizia de sanctionare emisa de Consiliul Concurentei, urmand sa dovedeasca ca Societatea a avut de fiecare data un comportament corect la licitatii, decizia de sanctionare fiind neintemeiata", se mai arata in comunicat.