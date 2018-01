Guvernul acorda ajutoare pentru crescatorii de porci din rasele Bazna si Mangalita

sa detina exploatatii inregistrate/autorizate sanitar veterinar;

sa incheie un contract cu un procesator sau cu alta persoana juridica;

sa primeasca cu titlu gratuit, un numar par de purcei, minim 2 si maxim 10, de la un procesator sau de la o alta persoana juridica, cu care are incheiat contract;

sa livreze minimum 50% din purceii primiti cu titlu gratuit, la procesatorul sau la alta persoana juridica, cu care a incheiat contract, la o greutate, in viu, de minim 130 kg/cap;

sa respecte structura ratiei furajere stabilita in contractul cu procesatorul sau cu o alta persoana juridica;

sa detina registrul individual al exploatatiei, completat si actualizat, in conformitate cu prevederile art.1 pct.16 din anexa la Ordinul ANSVSA nr. 40/2010 privind aprobarea Normei sanitare veterinare pentru implementarea procesului de identificare si inregistrare a suinelor, ovinelor, caprinelor si bovinelor, cu modificarile si completarile ulterioare.



sa detina scroafe si/sau scrofite, inscrise in registrul genealogic;

sa furnizeze purcei intarcati catre procesator sau alta persoana juridica, la greutate minima de 10 kg/cap, in baza unui contract de livrare;

purceii sa fie identificati potrivit legislatiei in vigoare.



sa preia purceii de la furnizori, in baza unui contract de livrare si sa ii transporte catre beneficiari,

sa incheie contract cu beneficiarii pentru cresterea si ingrasarea purceilor,

sa preia de la beneficiari, in vederea abatorizarii si procesarii, cel putin 50% din efectivul de purcei destinat ingrasarii/beneficiar, la o greutate minima, in viu, de 130 kg/cap

sa plateasca beneficiarului pretul stabilit prin contract.



