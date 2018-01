UPDATE Statul nationalizeaza santierul naval din Mangalia, blocand vanzarea pachetului majoritar de actiuni catre olandezii de la Damen

Ministerul Economiei detine in acest moment, prin Santierul Naval 2 Mai S.A. Mangalia, 49% din actiunile de la Daewoo Mangalia, iar coreenii 51%. Santierul Naval 2 Mai Mangalia este o companie de stat cu o cifra de afaceri care nu a depasit 30 de milioane de lei in 2016. Daca va detine 100% din actiuni, cum va reusi statul roman sa scoata compania din situatia dezastruoasa in care se afla? Ce ar putea face in plus fata de una dintre cele mai mari companii din domeniul constructiilor navale?Compania "Santierul Naval 2 Mai", controlata de Ministerul Economiei, a votat in doua randuri, in octombrie si decembrie, impotriva exercitarii dreptului de preemptiune. Prima oara a cerut o amanare a termenului pana la care poate fi exercitat dreptul de preferinta, iar a doua oara a votat impotriva acestui drept, motivand ca nu exista o aprobare din partea Guvernului.Pe 19 octombrie 2017, actionarii Santierului Naval 2 Mai SA Mangalia (listata pe bursa cu simbolul STNM), care detine 49% la Daewoo Mangalia, au votat impotriva exercitarii dreptului de preferinta, mandatand conducerea societatii sa solicite Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering prelungirea perioadei de acceptare pana la data de 25 octombrie 2017. Actionarii aratau ca au nevoie de informatii suplimentare referitoare la conditiile si termenele tranzactiei. In acel moment se purtau negocieri cu olandezii. "Ulterior finalizarii negocierilor dintre DSME si Damen si dupa obtinerea informatiilor necesare si suficiente exercitarii Dreptului de preferinta si ulterior indeplinirii conditiilor prevazute la Clauza 10.6 din Contractul de societate mixta, SN 2 Mai va convoca adunarea generala a actionarilor in vederea pronuntarii asupra Dreptului de Preferinta", se arata intr-un raport al SN 2 Mai transmis bursei pe 19 octombrie.Pe 19 decembrie 2017, actionarii SN 2 Mai au votat impotriva exercitarii dreptului de preferinta, "motivat de faptul ca nu a fost obtinuta aprobarea Guvernului Romaniei pana la aceasta data, avand in vedere faptul ca, potrivit Hotararii AGA din data de 19 octombrie 2017, DSME a fost notificata in privinta prelungirii termenului".Trebuie precizat ca SN 2 Mai este controlat de stat, prin Ministerul Economiei.Intentia statului roman de a cumpara actiunile a fost confirmata miercuri seara de premierul Mihai Tudose. "Am incercat si se pare ca vom reusi sa rascumparam 51% din actiunile pe care le detine Daewoo la santierul naval si am zis sa ne exercitam dreptul de preemtiune la vanzare. Si am constatat cu specialisti de la Justitie si Finante ca statul roman nu stie sa faca lucrul acesta. O saptamana ne-am chinuit sa vedem cum poate statul roman sa cumpere actiuni sa avem santier maritim. Va spun ca il luam. Vom avea un santier al statului (...)Trebuie sa facem niste fregate si poate le facem noi. Ca altii le-ar fi putut face. Sa facem si mentenanta la noi. Poate facem si o barcuta acolo. Dar nu e posibil cu atata Dunare si mare sa nu aiba tara un santier naval", a spus Tudose la Antena 3.Damen Shipyards Group, cel mai mare constructor naval olandez, a incheiat un contract cu Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME) pentru achizitionarea cotei sale majoritare in Daewoo Mangalia Heavy Industries (DMHI), se arata intr-unConstructorul olandez detine in Romania un santier naval in Galati si a fost vizat la inceputul anului de un posibil contract pentru achitia a patru corvete multufunctionale pentru Fortele Navale romane.Olandezii ar fi urmat sa cumpere actiunile pentru 26 de milioane de dolari.Santierul naval Mangalia are o suprafata de 980.000 de metri patrati, are trei uscatoare cu o lungime totala de 982 de metri si un spatiu de prindere de 1,6 kilometri. "Docurile, cu o latime cuprinsa intre 48 si 60 de metri, vor asigura Damen capacitatea de a satisface cele mai mari nave si structuri maritime. Ca atare, aceasta miscare reprezinta o completare strategica a portofoliului actual al santierului naval al Damen", mentioneaza compania.Damen detine deja un santier naval in Romania, la Galati - in prezent, cea mai mare unitate grupului. "Odata cu aderarea la Damen in 1999, aceasta platforma s-a dezvoltat intr-o unitate foarte eficienta, cu o productie semnificativa de ordinul sutelor de nave si structuri. Expertiza in constructii navale si lantul de aprovizionare gestionat indeaproape au fost in spatele unora dintre cele mai importante livrari ale Damen pana in prezent, reprezentand pe deplin portofoliul de produse diversificat al grupului. Cu santierul naval Mangalia, Damen va avea cele doua mari santiere navale in imediata vecinatate", mai arata compania in luna noiembrie.Potrivit Monitorului de Galati, compania olandeza era pe punctul sa organizeze o ceremonie festiva pentru tranzactia convenita cu coreeenii. "Olandezii începuseră, deja, pregătirile pentru preluarea Şantierului Daewoo Mangalia. Urma chiar să se organizeze şi o ceremonie festivă, inclusiv cu invitaţi din străinătate. Navaliştii din zonă au auzit că, după preluarea acţiunilor, partea română ar intenţiona să le vândă unui şantier din Germania. Dacă aceste zvonuri se confirmă, deja este a doua oară în ultima perioadă când Grupul olandez Damen pierde din cauza statului român oportunităţi de afaceri. Reamintim că Guvernul Cioloş a decis, în primă fază, ca SN Damen Galaţi să construiască patru corvete multifuncţionale, pentru 1,6 miliarde de euro dar, după alegeri, noul Guvern a stopat procedura, aducând ca argument faptul că nu s-ar fi respectat normele în vigoare privind achiziţiile publice", scrie Monitorul de Galati.