[P] Kaufland aniverseaza 50 de ani fresh in Europa

ANEXA - scurt istoric

In cadrul campaniei "50 de ani fresh in Europa", Kaufland Romania sarbatoreste impreuna cu clientii sai, venind in intampinarea acestora cu noi experiente la cumparaturi, prin dublarea reducerilor la combinatii selectate de cate doua produse. Pe parcursul campaniei sunt puse in joc premii saptamanale,, dar si 5 premii mari, constand in cate o excursie culinara in Europa. Totodata, la cumparaturi de minimum 3 ori pe saptamana cu orice card Visa, Kaufland impreuna cu Visa, ofera clientilor sansa de a se bucura de excursii si multe alte surprize.Premiul cel mare poate aduce unui client Kaufland. Premiile secundare constau intr-, sau intr-unul dintre cele 12 pachete compuse dintr-un smartphone si 2 bilete la Untold sau Neversea.Mai multe informatii despre campanie si modalitatea de inscriere sunt disponibile pe www.kaufland.ro si in revista Kaufland.Campania se desfasoara pana pe 3 aprilie 2018 in toate magazinele Kaufland si online, cu un concept care marcheaza preocuparea consecventa a companiei pentru prospetime.In prezent, Kaufland are peste 1.270 de magazine, aproximativ 148.000 de angajati in sapte tari europene si genereaza o cifra de afaceri anuala de circa 21,6 miliarde de euro.Compania pune accent pe prospetime si calitate la cele mai inalte standarde, varietate, portofoliu extins de produse locale si preturi competitive. Magazinele Kaufland ofera clientilor o noua configuratie, pentru un traseu al cumparaturilor mai rapid si mai usor, prin elemente unice de design si organizare.,,Povestea Kaufland a inceput acum 50 de ani, de la o afacere de familie cu primul magazin deschis in orasul german Backnang. Astazi, suntem unul dintre cei mai importanti retaileri din spatiul european si in urmatorii ani intentionam sa ne extindem in Republica Moldova si in Australia. Cei 50 de ani sunt o marturie a reusitei de a respecta o promisiune facuta clientilor ce are la baza principii cheie: prospetime, calitate, preturi competitive, varietate si cumparaturi usoare", spune,,Si in viitor, angajamentul nostru va fi sa oferim o experienta la cumparaturi cat mai placuta. In acest sens, vom continua sa ne adaptam in permanenta prin modernizarea magazinelor si prin dezvoltarea gamei de produse", adauga Valer Hancas.1968 - Kaufland deschide primul magazin la Backnang la Handelshof. Filiala avea 1000 mp si 70 de angajati. Cu aceasta deschidere, compania a pus bazele unei povesti de succes.1972 - Sediul central al firmei se muta la Neckarsulm;1984 - Deschiderea primului magazin cu autoservire Kaufland la Neckarsulm ;1990 - Extinderea in noi orase din Germania: deschiderea in Meissen a primului magazin Kaufland cu vanzare rapida intr-un cort;1998 - Incepe expansiunea in strainatate: deschiderea primului magazin Kaufland in Cehia;2000 - Deschiderea primului magazin Kaufland in Slovacia;2001 - Deschiderea primului magazin Kaufland in Croatia, urmand Polonia;2005 - Deschiderea primului magazin Kaufland in Romania;2006 - Deschiderea primului magazin Kaufland in Bulgaria;2010 - Schimbarea numelui Kaufmarkt in Kaufland si lansarea in Romania a marcii proprii K-Classic;2011 - Deschiderea celui de-al 1.000-lea magazin Kaufland din Europa, la Berlin;2014 - Kaufland Romania deschide magazinul cu numarul 100 din Romania;2016 - Kaufland extinde in Romania marcile proprii K-Bio si K-take it Veggie, special pentru toti cei care vor sa aiba un mod de viata sanatos;2017 - Lansarea marcii proprii K-Vreau din Romania. In acelasi timp, incepe procesul de modernizare a tuturor magazinelor Kaufland;2018 - Aniversarea a 50 de ani de la deschiderea primului magazin. 50 de ani in care s-au deschis peste 1200 de magazine in intreaga Europa, dintre care 116 in Romania.Kaufland se numara printre cele mai mari companii de retail din Europa, cu peste 1250 de magazine in 7 tari si o retea de 116 magazine in Romania. In 2017, Kaufland Romania a primit pentru a doua oara certificarea Best Buy Award, care atesta ca este lantul de magazine cu cel mai bun raport calitate - pret de pe piata locala. Kaufland detine si distinctia Customers Friend pentru compania cu cele mai bune servicii pentru clienti, acordata de Institutul international ICERTIAS, in urma unei analize de piata. Strategia noastra are ca scop indeplinirea dorintele clientilor cu accent pe garantiile si serviciile noastre, varietate, un nivel ridicat de calitate si, bineinteles, preturi atractive. Pentru mai multe informatii, vizitati www.kaufland.ro. Primul magazin Kaufland in lumePrimul magazin Kaufland in lumePrimul magazin Kaufland in lume