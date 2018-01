[P] ANUNT privind Oferta Publica de Cumparare a actiunilor emise de AGRANA ROMANIA S.A. la pretul de 0,1740 lei (RON)/actiune aprobata prin Decizia Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 31 din 10.01.2018 

Oferta:

Program de subscriere:

Emitent:, societate comerciala infiintata si care functioneaza in conformitate cu legile din Romania, cu sediul social in Soseaua Straulesti nr. 178 - 180, sector 1, Bucuresti, Romania inregistrata in Registrul Comertului sub nr. J40/4411/2008 si avand codul unic de inregistrare 2083754 (denumita in continuare "").Capitalul social al Emitentului este de 80.919.033,80 RON, divizat intr-un numar de 809.190.338 actiuni nominative ordinare, emise in forma dematerializata, fiecare actiune avand o valoare nominala de 0,1 RON si conferind drepturi egale. Obiectul principal de activitate al Emitentului il constituie Cod CAEN 1081 - Fabricarea zaharului.Ofertant:, societate comerciala infiintata si care functioneaza in conformitate cu legile din Austria, cu sediul social in Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Platz 1, 1020 Viena, Austria, inregistrata in Registrul Comertului din Austria sub nr. 51.929t (denumita in continuare").Capitalul social autorizat al Ofertantului este de 56.700.000 EUR capital subscris si varsat.In legatura cu actiunile emise de AGRANA ROMANIA S.A., Ofertantul nu are cunostinta de existenta altor persoane care sa actioneze in mod concertat cu acesta in ceea ce priveste Emitentul.Ofertantul intentioneaza sa achizitioneze prin aceasta Oferta publica de cumparare („Oferta”) un numar de pana la 12.936.608 actiuni ale Emitentului care nu se afla in proprietatea sa, reprezentand 1,5987% din capitalul social al Emitentului. In cazul in care toti ceilalti actionari vor subscrie in cadrul Ofertei, Ofertantul va detine 100% din capitalul social al Emitentului. Oferta va fi initiata dupa cel putin trei zile lucratoare de la data publicarii acestui Anunt.Drept urmare, Oferta este deschisa tuturor persoanelor fizice si juridice care detin pe Perioada Ofertei, actiuni emise de Emitent.Ca urmare a derularii Ofertei, daca Ofertantul se afla in una din urmatoarele situatii:(1) detine actiuni reprezentand cel putin 95% din numarul total de actiuni din capitalul social care confera drept de vot si cel putin 95% din drepturile de vot ce pot fi efectiv exercitate in cadrul Agrana Romania S.A.; sau(2) a achizitionat actiuni reprezentand cel putin 90% din numarul total de actiuni din capitalul social care confera drept de vot si cel putin 90% din drepturile de vot vizate, in cadrul Oferteiatunci, in conformitate cu prevederile art. 42 alin (1) din Legea nr. 24/2017, Ofertantul are dreptul sa solicite actionarilor care nu au subscris in cadrul Ofertei sa-i vanda respectivele actiuni, la un pret echitabil. Conform art. 42 alin (4), pretul oferit in cadrul unei oferte publice de cumparare in care Ofertantul a achizitionat prin subscrierile din cadrul Ofertei actiuni reprezentand cel putin 90% din numarul total de actiuni din capitalul social care confera drept de vot vizate in oferta, se considera a fi un pret echitabil. Dreptul prevazut la articolul 42 din Legea nr. 24/2017 poate fi exercitat in termen de 3 luni de la data inchiderii Ofertei.In conditiile in care nu sunt aplicabile prevederile art. 42 alin. (4) din Legea nr. 24/2017, pretul se determina de un evaluator autorizat, potrivit legii, potrivit standardelor internationale de evaluare.cu sediul in Bucuresti, Bd. Regina Elisabeta nr. 5, sector 3, cod postal 030016, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/90/1991, cod unic de inregistrare 361757, inregistrata in Registrul Bancar sub nr. RB-PJR-40-008/18.02.1999, in Registrul CNVM sub nr. PJR01INCR/400007/26.05.2006 si la Registrul de evidenta a operatorilor de date cu caracter personal cu nr. 3776/2006, avand Atestatul CNVM nr. 152/22.05.2007 (denumit in continuare "Intermediarul"), va oferi servicii de intermediere privind oferta publica de cumparare, actionand in calitate de Intermediar.este de 15 (cincisprezece) zile lucratoare, intre data de 17.01.2018 si 07.02.2018 si va fi lansata dupa cel putin 3 (trei) zile lucratoare de la data publicarii Anuntului.In conformitate cu prevederile legale, Ofertantul a intocmit un Document de Oferta care va fi disponibil actionarilor interesati care detin actiuni ale Emitentului pe toata perioada de derulare a Ofertei, incepand de la data publicarii acestui Anunt, pe paginile de internet ale Bursei de Valori Bucuresti ( www.bvb.ro ), website-ul Bancii Comerciale Romane ( www.bcr.ro ) si al Emitentului ( www.agrana.ro ).Actionarii pot accepta Oferta, in mod valabil, prin completarea si semnarea a 2 (doua) exemplare ale Formularului de subscriere, inainte de expirarea perioadei de desfasurare a Ofertei (Perioada de Oferta), in forma care este facuta publica de catre Intermediarul Ofertei si prin depunerea tuturor documentelor, in conformitate cu prevederile Documentului de Oferta, la sucursala Universitate din Bucuresti a Bancii Comerciale Romane S.A., cat si la orice intermediari autorizati de catre A.S.F. care au transmis catre Intermediarul Ofertei scrisoarea de angajament privind respectarea conditiilor de derulare a Ofertei, precum si a prevederilor inscrise in Documentul de Oferta aprobat de A.S.F. In timpul Perioadei de Oferta subscrierile sunt irevocabile, cu exceptia cazurilor prevazute de lege. Dupa expirarea Perioadei de Oferta, subscrierile vor ramane irevocabile pana la finalizarea operatiunilor prezentate in acest Document de Oferta. In cazul in care prezentul Document de Oferta se va modifica prin publicarea unui amendament, subscrierile efectuate inaintea publicarii amendamentului vor putea fi retrase in termen de 2 (doua) zile lucratoare de la data publicarii amendamentului. In acest caz, orice investitor va avea dreptul de a-si retrage subscrierea prin transmiterea unui formular de revocare a subscrierii, Intermediarului sau Intermediarilor Autorizati de ASF la care a fost efectuata respectiva subscriere.Subscrierile vor fi acceptate de Intermediarul Ofertei/intermediarii autorizati pe baza documentelor prevazute in Documentul de Oferta. Subscrierea se poate realiza direct de catre cei care detin actiuni ale Emitentului sau de persoane mandatate de acestia prin procuri speciale.Oferta se va desfasura cu folosirea exclusiva a sistemelor pietei Bursei de Valori Bucuresti.Subscrierile se vor realiza fie la sucursala Universitate a Bancii Comerciale Romane S.A., Bd. Regina Elisabeta, nr.5, sector 3, Bucuresti, telefon 0373.521.950 / 0373.522.329, program de lucru de luni pana vineri intre orele 10:00 – 17:00, fie la sediul oricarui alt intermediar autorizat de catre A.S.F. care a transmis catre Intermediarul Ofertei Angajamentul privind respectarea conditiilor de derulare a Ofertei. In ultima zi a Perioadei de Oferta, programul de primire a Formularelor de Subscriere va fi intre orele 10.00 si 12.00.Viza de aprobare aplicata pe documentul de oferta nu are valoare de garantie si nici nu reprezinta o alta forma de apreciere a A.S.F. cu privire la oportunitatea, avantajele sau dezavantajele, profitul ori riscurile pe care le-ar putea prezenta tranzactiile de incheiat prin acceptarea ofertei publice obiect al deciziei de aprobare; decizia de aprobare certifica numai regularitatea documentului de oferta in privinta exigentelor legii si ale normelor adoptate in aplicarea acesteia.