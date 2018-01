Airbus, fosta EADS, posibila amenda de 104 milioane euro pentru un business vechi cu Taiwanul si negocieri pentru o solutie amiabila cu Austria, in cadrul altui mega-deal suspectat de coruptie

Corespondenta din Germania

Afacerea rachetelor cu Taiwanul a fost negociata de compania Matra, care a fost ulterior preluata de Airbus, in 1998, relateaza Welt.de . Compania mama Airbus a lasat deschisa optiunea daca accepta amenda de 104 milioane de euro. Se va examina acum care „sunt urmatorii pasi”, dupa cum se precizeaza in comunicat. Desi agentia de presa AFP a cerut precizari, „un purtator de cuvant al Airbus nu a dorit sa dea detalii in acest sens”.Celalalt caz se refera la vanzarea din 2003 a 15 avioane de lupta Eurofighter statului austriac. Austria a ridicat acuzatii penale impotriva Airbus in luna februarie a anului trecut, dupa ani de investigatii guvernamentale privind suspiciunea de „frauda si inselatorie cu premeditare”. Airbus nu a comunicat sambata daca s-a ajuns cu procuratura din München la o solutie amiabila, prin plata unei sume compensatorii. „Cand ancheta va fi finalizata, vom face publice rezultatele”, a spus compania.In plangerea penala, guvernul austriac acuza divizia de armament a Airbus si Eurofighter Jagdflugzeug GmbH de „acte frauduloase de inselaciune", fara de care afacerea nu s-ar fi concretizat. Austria a cerut producatorului o compensatie de aproape 1,1 miliarde euro. In afara de ancheta de la München, exista investigatii si in Austria, care il vizeaza si pe directorul companiei Airbus, Tom Enders.La scurt timp dupa plasarea comenzii de avioane, a aparut suspiciunea ca in cursul afacerii a fost platita mita. Airbus a respins acuzatiile din trecut si a acuzat guvernul de la Viena de o „manevra politica“. Procuratura din München a declarat recent ca exista putine dovezi ale coruptiei in sectorul armament al companiei.„Discutiile Airbus cu procuratura München I au avut ca scop evitarea unui proces jenant“, comenteaza Süddeutsche Zeitung online in editia sa de sambata seara. Fostii directori ai Airbus ar urma sa fie penalizati, in loc sa fie acuzati. Este vorba de o amenda intre 70 si 80 de milioane de euro, iar un acord in acest sens ar putea avea deja loc „in urmatoarele cateva saptamani“.Potrivit publicatiei citate, procuratura din München suspecteaza in jur de o duzina de fosti angajati si manageri ai companiei Airbus, ca ar fi mituit functionari publici austrieci, pentru a permite EADS sa incheie afacerea Eurofighter, in ciuda unei concurente intense.Ancheta de pana acum releva ca 90 de milioane de euro au fost sifonate prin facturi fictive si firme de tip casuta postala din diferite tari. Iar acesta este un model tipic pentru platile cu scop de mita, se arata in raport. Cu toate acestea, procuratura din München nu a reusit pana acum sa demonstreze luarea de mita, deoarece destinatarul final al milioanelor nu a fost identificat. Prin urmare, acuzatia care ramane in picioare ar fi de deturnare si cooperare la deturnarea activelor corporatiei.Airbus sub fostul nume EADS a fost implicata intr-un scandal de coruptie in Romania. In decembrie 2014, in articolul „La pranz cu Angela si Lula - Stefan Zoller, fostul sef al EADS suspectat de coruptie, e un binecunoscut al guvernantilor germani“ , relatam despre raziile la centrele Airbus din patru centre de productie din Germania, ca si despre suspiciunile care planau asupra fostului sef al EADS.Ancheta procuraturii din München viza suspiciunea de mita data oficialitatilor straine, ca si evaziunea fiscala. Potrivit informatiilor facute publice la acea vreme, oficiali din Romania si Arabia Saudita ar fi fost mituiti pentru acordarea de contracte pentru securizarea frontierelor acestor tari, cu un volum investitional de 1,8 miliarde de euro.In 3 noiembrie 2016, Stefan Zoller a fost scos de sub acuzatie, faptele de coruptie neputand fi probate, dupa cum relata manager-magazin , publicatia economica a concernului Spiegel.Airbus SE (Societate Europeana pe Actiuni), care intre anii 2000-2013 s-a numit EADS (European Aeronautic Defence and Space) este cea mai mare companie de aviatie si aeronautica europeana, precum si al doilea concern, ca marime, de armament (dupa BAE Systems). Cu o cifra de afaceri de 64,5 miliarde euro in 2015, Grupul Airbus se situeaza pe locul doi ca marime in lume, dupa Boeing.Airbus SE are peste 136.000 de angajati in peste 70 de centre de productie si 35 de birouri coordonatoare din lume. Sediul companiei este in Olanda, iar centrala concernului la Toulouse, in Franta. Societatea e listata la bursa din anul 2000. Luni 15 ianuarie ea va publica cifrele sale de afaceri din 2017.