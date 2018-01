Consiliul Concurentei a sanctionat CRH Ciment, fost Lafarge, pentru punerea in practica a unei concentrari economice inainte de a fi autorizata

Consiliul Concurentei a amendat cu 3.056.314 lei (aproximativ 655.904 euro) companiile CRH Ciment Romania SA (fost Lafarge) si Comnord SA pentru punerea in practica a unei concentrari economice inainte de a fi autorizata de autoritatea de concurenta.In cadrul analizei tranzactiei prin care CRH Ciment SA a devenit unic actionar al CRH Comnord SA, Autoritatea de Concurenta a constatat ca o operatiune anterioara (respectiv cea prin care CRH Ciment Romania SA si Comnord SA au preluat impreuna CRH Comnord SA) nu a fost notificata si autorizata, conform normelor in domeniu.Legislatia in domeniul concurentei interzice punerea in aplicare a unei concentrari economice, inainte de notificare si inainte de a fi declarata compatibila cu un mediu concurential normal, printr-o decizie a Consiliului Concurentei.CRH Ciment Romania SA face parte din grupul CRH, activ la nivel international in sectorul fabricarii si comercializarii cimentului, betonului si al altor materiale de constructii.Compania Comnord SA are ca obiect principal de activitate "lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale".CRH Ciment SA si Comnord SA au recunoscut incalcarea legii si, ca urmare, au beneficiat de reduceri ale amenzilor.