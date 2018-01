Lego va dezvolta jocuri video impreuna cu gigantul chinez Tencent. Cele doua companii ar putea crea si o retea sociala pentru copii

Lego va dezvolta jocuri care vor fi promovate pe platformele online ale Tencent, in zone speciale destinate copiilor. Parteneriatul va acoperi mai multe aspecte si cele doua companii studiaza posibilitatea de a dezvolta in China o retea sociala pentru copii, scrie Reuters Producatorul danez de jucarii Lego anunta in septembrie ca isi va micsora efectivele cu 1.400 de persoane pana la finalul anului, dupa ce vanzarile au scazut si dupa ce au aparut si amanari pentru proiectele din China. Lego a avut vanzari de doua miliarde euro in prima parte a lui 2017 si numarul de angajati in lume este de 18.200.Totusi, daca in lume vanzarile Lego au scazut, in China au crescut cu 25-30%. Piata chineza a jucariilor este estimata la 31 miliarde dolari/an, iar Lego are 3%, in timp ce rivalii sai Mattel si Hasbro au 2%, respectiv 1%.Holdingul Tencent a devenit prima companie chineza ce valorwaza peste 500 miliarde dolari si a depasit in noiembrie Facebook la capitalizare. Cu toate acestea, Tencent este foarte putin cunoscuta in afara Chinei, fiindca abia de curand a inceput extinderea. Holdingul infiintat in urma cu 19 ani a cumparat 12% din Snapchat si 5% din Tesla Motors, iar in istoria sa a investit in sute de companii. In plus, Tencent detine WeChat, o platforma cu un miliard de utilizatori unde se pot face si cumparaturi online si pot fi vizionate si clipuri video.In prezent "meciul" capitalizarii dintre Tencent si Facebook este strans, Facebook avand 512 mld dolari, iar Tencent, 523 mld dolari.