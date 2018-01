Paris: Perchezitii la sediul multinationalei Veolia, in cadrul dosarului Apa Nova Bucuresti

Magistratii francezi incearca acum sa afle daca Veolia a dat mita pentru a obtine cresterea tarifului la apa in Bucuresti.Investigatiile demarate in Romania au fost preluate si la Paris de Parchetul national financiar.Doi fosti directori generali ai Apa Nova, Roche Bruno-Daniel-Paul si Laurent Lalague, sunt acuzati de o serie de infractiuni, printre care evaziune fiscala, luare de mita si violarea vietii private. Ei sunt suspectati ca au dat mita pentru a obtine decizii favorabile de crestere a tarifului la apa din partea municipalitatii.Apa Nova Bucuresti este si ea cercetata pentru luare de mita, cumparare de influenta, favorizarea infractorului, violarea vietii private, evaziune fiscala, in forma continuata si spalare a banilor.In 2000, Veolia a obtinut concesiunea Regiei generale de apa pentru 25 de ani.