Despre ce proiecte a discutat vicepremierul Paul Stanescu cu delegatia economica din Japonia: Podul suspendat peste Dunare Braila-Tulcea, magistrala de metrou M6 si modernizarea centralelor Turceni, Paroseni si Isalnita

Viceprim-ministrul Paul Stanescu a discutat marti, la Palatul Victoria, cu delegatia oficiala si economica din Japonia condusa de Kotaro Nogami, director adjunct al cabinetului prim-ministrului Japoniei, seful misiunii economice. "Aprofundarea relatiilor romano-nipone reprezinta o prioritate a componentei de politica externa din Programul de Guvernare, pe care ne dorim sa o promovam cu eficienta si va ramane un obiectiv constant al Romaniei indiferent de formula de guvernare de la Bucuresti", a declarat vicepremierul Paul Stanescu.Mai mult de 70 de companii japoneze sunt deja prezente in Romania, asigurand circa 40.000 de locuri de munca in domenii economice importante precum infrastructura, energie, componente auto, agricultura. "Toate investitiile nipone prezente deja in Romania sunt adevarate povesti de succes, care speram sa atraga si alti potentiali investitori pe piata romaneasca", a adaugat vicepremierul Paul Stanescu.Proiecte concrete despre care s-a discutat in cadrul intrevederii de la Palatul Victoria au fost podul suspendat peste Dunare Braila - Tulcea, care va fi construit de catre o asociere de firme italiene si nipone si pentru care a fost semnat contractul chiar luni, la Ministerul Transporturilor, precum si inceperea, in cursul acestui an, a lucrarilor de constructie a magistralei de metrou M6, care va lega Bucurestiul de aeroportul Henri Coanda si care va fi construit, de asemenea, cu participarea unor firme nipone. Alte exemple de colaborare romano-nipone in plan economic care au fost mentionate in cursul intrevederii au fost reabilitarea si modernizarea centralelor Turceni, Paroseni si Isalnita si memorandumul semnat la sfarsitul anului trecut pentru realizarea unui studiu energetic vizand eficientizarea sistemului de termoficare din Bucuresti.Agenda intalnirii a vizat dezvoltarea relatiilor romano-nipone si cooperarea bilaterala sectoriala, preponderent economica, inclusiv in contextul finalizarii Acordului de parteneriat extins de colaborare dintre Japonia si Uniunea Europeana.Din partea Guvernului Romaniei, la intalnire au participat, de asemenea, ministrul economiei, Gheorghe Simon, ministrul energiei, Toma-Florin Petcu, ministrul pentru mediul de afaceri, comert si antreprenoriat, Ilan Laufer, ministrul afacerilor externe, Teodor Melescanu, si secretarii de stat Ramona Lohan, Florin Vodita si Gabriel Andronache.Ministrii prezenti la intrevederea vicepremierului Paul Stanescu cu delegatia nipona au prezentat, pentru fiecare dintre domeniile economice de interes pentru investitorii din Japonia, oportunitatile de cooperare oferite de Romania.Membrii delegatiei din Japonia, din care au facut parte si 17 oameni de afaceri niponi care au investit in Romania, au subliniat, la randul lor ca tara noastra prezinta un interes major pentru mediul de afaceri nipon, avand in vedere ca tara noastra este o economie foarte importanta in plan regional. Romania inregistreaza pentru al doilea an consecutiv cea mai mare crestere economica din Uniunea Europeana.