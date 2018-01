[P] EY Romania a dezvoltat aplicatia EY VAT Check pentru a ajuta companiile sa se conformeze mai usor sistemului TVA split

Indeplinirea tuturor acestor obligatii atrage costuri si resurse suplimentare, care sunt uneori ignorate de contribuabili, fiind mari consumatoare de timp si o povara pentru angajati. Nerespectarea obligatiilor atrage insa sanctiuni considerabile, care pot ajunge pana la 100% din valoarea TVA, asa cum s-a dovedit in nenumarate inspectii fiscale. Exista totusi solutii care, prin utilizarea tehnologiei, pot simplifica semnificativ efortul companiilor si pot reduce timpul alocat acestor operatiuni de verificare.Alex Milcev, Partener EY Romania, explica: "Incurajam companiile sa descopere solutii personalizate pentru business-urile in care sunt implicate, astfel incat acestea sa ajute la optimizarea anumitor procese cat si la reducerea timpului petrecut in activitati de rutina. In acest sens, echipa noastra de consultanti fiscali a dezvoltat aplicatia EY VAT Check, pentru a sprijini companiile sa se conformeze mai usor noilor reglementari privind TVA split."EY VAT check poate verifica atat tranzactiile curente, cat si pe cele precedente, functioneaza independent de sistemul ERP al companiilor si poate fi folosita imediat, fara costuri de adaptare. Pentru utilizarea EY VAT check, utilizatorii trebuie doar sa incarce o lista cu codurile de TVA ale partenerilor, sau, si mai simplu, declaratia 394. Aplicatia afiseaza apoi toate informatiile necesare despre furnizori si beneficiari, astfel incat utilizatorii sa se poata conforma usor sistemului TVA split.Mai multe detalii despre aplicatia EY VAT Check sau un cont activ, pot fi solicitate la adresa: http://www.eyromania.ro/TVA ****EY este una dintre cele mai mari firme de servicii profesionale la nivel global, cu 250.000 de angajati in peste 700 de birouri din 150 de tari si venituri de aproximativ 31,4 miliarde de USD in anul fiscal incheiat la 30 iunie 2017. Reteaua noastra este cea mai integrata la nivel global iar resursele din cadrul acesteia ne ajuta sa le oferim clientilor servicii prin care sa beneficieze de oportunitatile din intreaga lume. In Romania, EY este liderul de pe piata serviciilor profesionale inca de la infiintare, in anul 1992. Cei 770 de angajati din Romania si Republica Moldova furnizeaza servicii integrate de audit, asistenta fiscala, asistenta in tranzactii si servicii de asistenta in afaceri catre companii multinationale si locale. Avem birouri in Bucuresti, Cluj-Napoca, Timisoara, Iasi si Chisinau. EY Romania s-a afiliat in 2014 singurei competitii de nivel mondial dedicata antreprenoriatului, EY Entrepreneur Of The Year. Castigatorul editiei locale reprezinta Romania in finala mondiala ce are loc in fiecare an in luna iunie la Monte Carlo. In finala mondiala se acorda titlul World Entrepreneur Of The Year. Pentru mai multe informatii, vizitati pagina noastra de internet: www.ey.com