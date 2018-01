Producatorul de incaltaminte Clujana a intrat in insolventa. CITR, numita administrator judiciar

Potrivit celor mai recente date raportate la Ministerul de Finante, Clujana a avut in 2016 un profit net de circa 213.000 lei si o cifra de afaceri de 9,93 milioane lei."Procedura a fost deschisa ca urmare a cererii companiei, cu intentia reorganizarii activitatii si pentru identificarea de solutii pentru plata datoriilor sale", a anuntat CITR miercuri seara.CITR a fost numita administrator judiciar la cererea creditorilor, iar compania Clujana isi va continua activitatea curenta sub supravegherea CITR."Importanta acestui brand romanesc cu o traditie de peste 100 de ani ne responsabilizeaza. Istoria brandului, experienta de peste 12 ani a CITR in proiecte proiecte complexe, precum si intentia exprimata deja de conducerea companiei Clujana de a se reorganiza sunt elemente care dau incredere in sansele de depasire a acestui moment. In perioada urmatoare echipa noastra va analiza cauzele pentru care compania a ajuns in stare de insolventa precum si toate creantele ce vor fi solicitate de creditori, tabelul preliminar urmand a fi comunicat in data de 26 martie 2018", a declarat Vasile Godinca-Herlea, director general al CEO CITR, parte a CITR Group.Acesta afirma ca, alaturi de conducerea companiei si de creditori, va identifica "cele mai bune solutii pentru salvarea brandului Clujana".Fabrica a fost infiintata in anul 1911 de familia Renner, sub denumirea de "Fabrica de Piele Fratii Renner & Co".CITR, liderul pietei de insolventa din Romania, a distribuit creditorilor peste 200 de milioane de euro in ultimii trei ani. CITR are noua filiale in toata tara si a gestionat peste 850 de companii din toate domeniile de business.CITR e parte a CITR Group, primul grup de firme din Romania specializat in remedii personalizate pentru companiile aflate in impas economic.