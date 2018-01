Apple va plati un impozit de 38 de miliarde de dolari pentru a-si repatria profiturile in SUA

"Apple este un 'success story' cum nu se intampla decat in American. Sprijinul nostru pentru economia americana este o lunga istorie si suntem mandri sa il intarim" si mai mult, a declarat seful gigantului american, Tim Cook, citat intr-un comunicat care anunta si crearea unui nou "campus".Primul anunt, compania va plati un "'impozit de repatriere' de circa 38 de miliarde de dolari, asa cum cer schimbarile recente" din legislatie, a precizat compania cu sediul in California.Anuntul a fost salutat imediat de Donald Trump, care a facut din repatrierea banilor multinationalelor una dintre temele sale favorite."Am promis ca politica mea va permite marilor companii precum Apple sa readuca sume enorme in SUA", a scris acesta, pe Twitter, evocand o "victorie imensa pentru muncitorii americani si Statele Unite".Reforma fiscala votata chiar inainte de Craciun ofera companiilior americane, pentru o perioada limitata, posibilitatea repatrierii profiturilor realizate in strainatate in schimbul unui impozit cuprins intre 8% si 15,5%.Aceste prevederi ar urma sa aduca statului federal cel putin 220 de miliarde de dolari.Pana acum, profiturile realizate in strainatate scapau total de impozitare atat timp cat ramaneau in afara SUA si erau impozitate cu 35% in cazul repatrierii.O plata de 38 de miliarde de dolari "ar fi cea mai importanta de acest tip efectuata vreodata", a afirmat Apple, care subliniaza ca este deja cel mai mare contribuabil american.Alte companii au facut in ultimele zile anunturi similare, precum banca Citigroup, care a anuntat o plata de 22 de miliarde de dolari.Anuntul Apple - cea mai mare capitalizare bursiera mondiala, cu peste 910 miliarde de dolari - nu ar urma sa aiba un impact semnificativ asupra finantelor gigantului. Grupul a anuntat la inceputul lui noiembrie un profit anual net de 48,3 miliarde (+5,8%) la o cifra de afaceri de 229 miliarde.Actiunea companiei a inchis miercuri in crestere cu 1,65%, la 179,10 dolari, pe Wall Street.Miercuri, producatorul iPhone a anuntat ca va investi direct peste 30 de miliarde de oari in Statele Unite in urmatorii 5 ani si va crea peste "20.000 de locuri de munca".Aceste angajari se vor face in special pentru un nou "campus" destinat intr-o prima etapa serviciilor de asistenta tehnica pentru clientii grupului. Locatia sa va fi anuntata in acest an, a precizat Apple, care are in SUA 84.000 de angajati directi.In total, Apple estimeaza ca va contribui "direct la economia americana" cu "peste 350 de miliarde de dolari" in urmatorii cinci ani.O sursa apropiata Apple a precizat ca grupul va distribuit bonusuri salariatilor de 2.500 de dolari (in actiuni).