Patronatul Serviciilor de Securitate: Investigatia Consiliului Concurentei este incorecta si injusta, fiind bazata pe o interpretare eronata a legislatiei, coroborate cu asa zise probe

Insa PSS. va contesta decizia Consiliului Concurentei, atat prin uzitarea parghiilor procedurale din legislatia romaneasca, cat si, la forurile europene."Pe aceasta cale, PSS. isi manifesta ingrijorarea fata de asemenea decizii, dar mai ales de modalitatea in care, autoritatile statului roman aplica legislatia. Consiliul Concurentei, in considerentele masurii adoptate, recunoaste pe de-o parte, eforturile organizatiei noastre si implicarea activa in combaterea, atat a fenomenului de evaziune fiscala, cat si, cel al muncii la negru in industrie, cooperarea pentru realizarea unui cadru legislativ unitar si a unui mediu de afaceri corect, iar pe de alta parte, paradoxal, propune sanctionarea membrilor organizatiei noastre pe motivul ca o alta organizatie a prezentat un model de calcul legal de cost pentru serviciile de paza, iar noi, nu ne-am dezis de acesta", se arata in comunicatul PSS.Patronatul Serviciilor de Securitate mai precizeaza ca acest mod de interpretare si de coroborare a textelor legale incidente in materie, aplicabilitatea lor in diferitele situatii de fapt si cu precadere asupra spetei de fata, pune PSS., dar mai cu seama pe membrii acestuia, intr-o lumina nefasta si cu siguranta, distruge ideea asocierilor si a luptei pentru apararea drepturilor constitutionale (dreptul la asociere, dreptul la libera exprimare s.a.)."Asiguram, atat membrii PSS., cat si, celelalte companii de securitate (nemembre sau neafiliate), ca PSS., va face in continuare demersuri pentru perfectionarea legislatiei pe piata industriei de securitate, astfel incat, societatile de securitate sa isi desfasoare activitatea, ca si pana acum, cu respectarea intru ¬ totul, a legislatiei muncii si fiscalitatii", se mai precizeaza in comunicat.Consiliul Concurentei a anuntat joi ca a sanctionat cu amenzi in valoare totala de 23.422.255,99 lei (aproximativ 5 milioane euro) 33 de companii si 4 asociatii pentru fixarea pretului minim, respectiv facilitarea fixarii pretului minim pe piata serviciilor de paza.In cadrul intalnirilor, membrii asociatiilor s-au inteles sa stabileasca un pret minim pentru servicii de paza pe tariful orar. Companiile au pretins ca intelegerea a avut loc din cauza ca unii operatori de pe aceasta piata practicau un pret mai mic chiar decat pretul rezultat avand in vedere doar cheltuieliele minime legale obligatorii.La aplicarea sanctiunilor, Consiliul Concurentei a tinut cont de caracteristicile pietei pe care a avut loc intelegerea, piata caracterizata de o puternica tendinta spre evaziune fiscala si munca la negru, precum si de faptul ca s-au efectuat demersuri pentru a semnala autoritatilor cu atributii in acest domeniu comportamentele posibil ilicite ale unor companii concurente.Prin intelegerea de a aplica un anume pret minim pentru serviciile lor, companiile implicate nu isi mai determina, in mod independent, politica comerciala proprie pe piata, ceea ce conduce la eliminarea concurentei."Toate legile trebuie respectate, inclusiv legea concurentei. Exista modalitati de a atinge obiectivele legitime (combaterea evaziunii, munca la negru) fara a prejudicia clientii prin incalcarea legii concurentei, creand un cartel sau schimband informatii sensibile din punct de vedere comercial. Pot fi calculate preturi de referinta, orientative, care sa permita aplicarea prevederilor legii achizitiilor publice privind pretul nejustificat de scazut. Important este ca datele confidentiale sa fie colectate de un tert neutru, care se va asigura ca firmele sa nu aiba acces la datele concurentilor lor, ci doar la datele agregate", a declarat Bogdan Chiritoiu, presedintele Consiliului Concurentei.